الامارات | فنانة يابانية توثق اللألعاب الأولمبية بالكمامات (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة يابانية توثق اللألعاب الأولمبية بالكمامات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لفتت فنان يابانية انظار العالم، بتجارب مبدعة استلهمتها من اجواء للألعاب الأوليمبية المقامة حاليا في «طوكيو» وبينما يستقبل الملايين حول العالم الحدث احتفت الفنانة، تاتسويا تاناكا، باستقبال بلادها للحدث الرياضي الأعرق عالميًا عبر من خلال اعمال جمعت فيها بين الرياضات المعتمدة في البطولة وبين فكرة "كورونا" وتأثيرها على العالم، وكيف ساهمت الجائحة في تأجيل الدورة الماضية.

الفنانة اليابانية محترفة في مجال الفن المصغر، استخدمت أقنعة الوجه الطبية " الكمامات" لتقديم توثيث لابرز الألعاب التي تتضمنها هذه الدورة من البطولة الأولمبية، حيث حولت الفنانة القناع الأزرق إلى حوض سباحة، وطيات القناع الطبي تبدو كممرات سباحة طبيعية، كمامة خضراء لتجسد مسار سباقات الجري، وتحولت كمامة أخرى إلى تجسيد لبطولة الوثب العالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news