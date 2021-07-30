"لو لونه أبيض أو أحمر أو أسود".. ماذا يقول لسانك عن صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تساءلت يومًا عن سبب قيام الطبيب بفحص لسان المريض أثناء الفحص السريري؟.. ذلك لأن لون اللسان المتغير يمكن أن يكشف عن الصحة وشدة المرض وبالتالي يساعد في تقييم حالتهم بشكل مناسب.

ومع ذلك، عندما يبدو اللسان وردي اللون ، فإنه يؤكد سلامته، في حين أن التغيير البسيط أو الضغط أو الألم في اللسان يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية معينة، دعونا نتعرف على ما يقوله لسانك عن صحة جسمك، وفقا لموقع timesofindia.

اللسان الأبيض

يمكن أن يشير الطلاء أو البقع البيضاء إلى حالة صحية خطيرة أو مشكلة تتعلق بالنظافة مثل:

داء المبيضات الفموي

فرط نمو فطر المبيضات البيضاء يسبب مرض القلاع الفموي أو أمراض البكتيريا الأخرى، توجد دائمًا في فمك وهي غير ضارة تمامًا.

إذا تم إضعاف صحتك المناعية أو تعطل نمو البكتيريا، يمكن للفطر أن ينتشر خارج نطاق السيطرة مما يجعل اللسان يبدو أبيضًا أو غير مكتمل.

الطلاوة

يحدث الطلاوة بشكل عام في الأنسجة المخاطية للفم ، مما يؤدي إلى ظهور بقع سميكة أو بيضاء أو رمادية اللون، الطلاوة الخفيفة ليست خطيرة جدًا وتختفي من تلقاء نفسها، لكن المراحل المتقدمة من هذه الحالة يمكن أن تكون مؤشرًا على سرطان الفم أو مرض خطير.

الحزاز المسطح الفموي

تسبب الاستجابة المناعية الحزاز المسطح الفموي الذي يؤثر على الغشاء المخاطي للفم.،تنتشر الأنسجة المنتفخة والبقع البيضاء والقروح المفتوحة في هذه الحالة.

اللسان الأحمر

يمكن أن يكون اللسان الأحمر علامة على نقص بعض العناصر الغذائية أو مشاكل الفم مثل:

نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 إلى ظهور احمرار في لسانك، ومن ثم، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى زيادة تناول الفيتامينات من خلال اتباع نظام غذائي مغذي.

التهاب اللسان الحميد

إنها حالة غير ضارة وغير معدية تصنع أنماطًا تشبه الخريطة على لسانك، يمكن أن تكون هذه الحالة من الأعراض الهامة لمختلف أنواع الحساسية أو النقص أو مرض السكري أو الإجهاد.

حمى قرمزية

مرض بكتيري يجعل لسانك يبدو أحمر، لتسليط الضوء، إذا تركت الحمى القرمزية دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات أكثر خطورة تؤثر على القلب والكلى والأعضاء الأخرى.

مرض كاواساكي

مرض شائع عند الرضع والأطفال يتسبب في ظهور اللسان باللون الأحمر، مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الأوعية الدموية وما إلى ذلك.

اللسان الأسود

من المعروف أن الحليمات الموجودة على ظهر عضلة اللسان تنمو طوال العمر، لكن النمو المطول بشكل غير عادي لمثل هذه النتوءات المشعرة يمكن أن يكون أكثر عرضة للبكتيريا التي تجعل لسانك أسود اللون، ومن ثم يوصى بنظافة الأسنان الجيدة والمنتظمة لمنع مثل هذه الحالات.

يظهر اللسان الأسود أيضًا في مرضى السكري أو مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

نسيج اللسان غير المتكافئ بشكل غير طبيعي بصرف النظر عن قضم لسانك عن غير قصد أو تقرحه بسبب وجود شيء ساخن، إذا بدا لسانك متعرجًا أو متقرحًا، فأنت تحتاج ببساطة إلى استشارة الطبيب، لأنه يمكن أن يكون مؤشرا على القرحة أو السرطان أو الجراثيم الفطرية، وبالتالي، فإن أي تصبغ أو وجع أو ألم في اللسان يتطلب العلاج والتقييم من قبل أخصائي صحي.