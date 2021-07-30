في الصيف.. لماذا يمكن أن يكون ارتداء الصنادل مفيدا لقدميك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حلول الصيف يعني أن الوقت قد حان للتخلي عن أحذية الشتاء لشيء أكثر ملاءمة للطقس: الصنادل علاوة على ذلك، هناك العديد من الفوائد التي تأتي مع ارتداء الصنادل بخلاف المظهر الجميل.

ولكن لماذا يمكن أن يكون ارتداء الصنادل مفيدًا لقدميك؟.. هذا ما يستعرضه موقع thelist.

الفائدة الأولى من هذا النوع من الأحذية هي أن الصنادل تسمح بمرور الهواء بشكل كبير، تساعد هذه الخاصية في منع حالات مثل قدم الرياضي أو أظافر أصابع القدم، والتي تتفاقم عند ارتداء أحذية مغلقة وضيقة، وفقًا لستيسي ريسنيك، أخصائي طب الأقدام الصحي.

كما أن التهوية تجعل الصنادل هي الأحذية المثالية للحفاظ على برودة قدميك، خاصة خلال يوم صيفي حار، مما قد يساعد في النهاية على خفض درجة حرارة الجسم بشكل عام.

فائدة أخرى لارتداء الصنادل، خاصة النعال، هي أنها تتطلب القليل من وقت الإعداد، والذي يختلف كثيرًا عن الأحذية ذات الأربطة، الشبشب (المعروف أيضًا باسم النعال) مثالي للمشي على الشاطئ أو حول المسبح لأنه يوفر الحماية من الرمال الساخنة والأرضيات الرطبة دون أن يتلف، ومع ذلك، في حين أن هناك فوائد واضحة تتعلق بارتداء الصنادل، إلا أن هناك أيضًا مشكلات يجب وضعها في الاعتبار.

احذر من مشاكل القدم هذه التي قد تصيبك من ارتداء الصنادل

الشبشب من أكثر أنواع الصنادل شيوعًا لأنه رخيص ومتعدد الاستخدامات، خاصة لقضاء يوم في المسبح أو الشاطئ، ومع ذلك، يريد الخبراء منك توخي الحذر عند ارتدائه.

وفقًا للجمعية الطبية الأمريكية لطب الأقدام، فإن النعال ليست جيدة للمشي لمسافات طويلة أو ممارسة الرياضة لأن لديهم القليل من امتصاص الصدمات الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة.

في هذه الملاحظة، يجب على مرضى السكري توخي الحذر بشكل خاص من الأحذية التي يرتدونها، يمكن أن يسبب مرض السكري مرض الشريان المحيطي مما يقلل من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين والقدرة على الشعور بالألم في تلك المناطق، لذلك، فإن الشخص المصاب بالسكري معرض لخطر الإصابة في القدم وعدم ملاحظتها حتى فوات الأوان ويلزم البتر.

يحتاج (الأشخاص المصابون بداء السكري) حقًا إلى الوظيفة الوقائية لشيء يغطي أصابع قدمهم، من الأفضل أن يرتدوا "كروكس" ،Crocs ، أو شيء له غطاء في الأعلى، وفقا لموقع WebMD