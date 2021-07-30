أخت رنا رئيس عروسة.. تفاصيل حفل الزفاف ولحظات الرقص والضحك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة رنا رئيس، بزفاف شقيقتها، وشاركت جمهورها ومتابعيها بلحظات مميزة من حفل الزفاف، وتفاصيل تجهيز أخت رنا رئيس عروسة، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت رنا رئيس في بداية اليوم بالشعر الكيرلي الذي يميزها، وهي مع أختها في غرفة العروسة، مرتدية فستان من الستان الرمادي.

احتفال أخت رنا رئيس بزفافها

ارتدت رنا رئيس فستان من اللون الأبيض اللامع، وبدت هي الأخرى كالعروسة، وشاركت جمهورها ومتابعيها لحظات من السعادة والضحك مع شقيقتها، قبل أن تخرج إلى حديقة وتشاركها في جلسة التصوير، واختارت رنا رئيس مجوهرات بيضاء على فستانها، وصففت شعرها بطريقة مميزة، لكنها حافظت عليه «كيرلي».

وظهرت رنا رئيس، في إحدى الصور ممسكة بآلة موسيقية وترقص على نغمات الأغاني في حفل زفاف أختها، وشارك الجمهور رنا رئيس، فرحتها بالزفاف، وكتبوا لها تعليقات مباركة بمناسبة حفل زفاف أخت رنا رئيس.

من هي رنا رئيس؟

جدير بالذكر أن الفنانة رنا رئيس، شاركت في دراما رمضان بمسلسلين، حيث لعبت دور ابنة ياسر جلال في مسلسل «ضل راجل»، وشاركت في مسلسل «نجيب زاهى زركش» في دور ابنة أنوشكا مع النجم يحيى الفخراني.

وتوفي والد رنا رئيس، خلال تصويرها مسلسل «ضل راجل»، إذ أصيب بكورونا، وأصيبت هي أيضا بالفيروس، لكن قبل وفاته شاركها نجاحها في المسلسل، وحضر إلى البلاتوه وقال لها: «هتكسري الدنيا»، لكنه توفي خلال تصوير المسلسل.

وقالت رنا رئيس، عن هذا الموقف، خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية، إنه واحدا من أصعب المواقف التي مرت عليها في حياتها، وكان ذلك خلال موجة كورونا الأولى، وفي نفس الفترة أصيب جدها أيضا بكورونا، فكانت لحظات صعبة عليها في العمل والبيت، مرت عليها ثقيلة.