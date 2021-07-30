الامارات | مصر..قاتلة أطفالها الثلاثة تقدم اعترافات مرعبة.. فرحوا بالعصير وتساقطوا واحدا تلو الآخر

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..قاتلة أطفالها الثلاثة تقدم اعترافات مرعبة.. فرحوا بالعصير وتساقطوا واحدا تلو الآخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الزوجة المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة والشروع في قتل زوجها بمحافظة قنا المصرية، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة أبنائها الثلاثة، وقالت: «وضعت لهم السم في علب عصير المانجو، ففرحوا بها وبعد دقائق تساقطوا واحدا تلو الآخر حتى لفظ الثلاثة أنفاسهم الأخيرة باستثناء الأب» الذي استغاث بالجيران، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

واعترفت المتهمة بأنها على علاقة غير شرعية بشاب يعمل سائقا منذ 6 أشهر، وكانت تقابله كل أسبوع في شقته بمحافظة قنا، وأكدت أنها اتفقت مع عشيقها على خطة التخلص من زوجها وأطفالها الثلاثة بوضع السم في العصير لتستمر علاقتها المحرمة.

وذكرت التحريات التي نشرتها " المصري اليوم" أن الزوجة المتهمة أكدت في البداية أن العصير الذي تناوله المجني عليهم كان منتهي الصلاحية، وأن أبناءها اشتروه من محل لا تعرفه، وبالفحص تبين كذب أقوالها.

وأشارت التحريات إلى أن عشيق المتهمة اشترى لها 4 علب عصير مانجو ووضعت هي جرعة سم مركزة فيها وقدمته لأبنائها الثلاثة وزوجها وتركتهم يصرخون أمامها ولم تحرك ساكنًا حتى مات جميع أطفالها، وحضر جيرانها على استغاثة زوجها ونقلوه إلى المستشفى للعلاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من القبض على المتهمة وعشيقها بتهمة قتل أطفالها الثلاثة والشروع في قتل زوجها بسبب إصابتهم بتسمم غذائي، ومثلت الزوجة المتهمة أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية جريمة قتل أطفالها الثلاثة وإصابة زوجها بتسمم، بقرية كوم البيجا بمركز فرشوط في محافظة قنا.

وقررت النيابة العامة حبس الزوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في القضية التي حملت رقم 1531 لسنة 2021 بمركز شرطة فرشوط.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا تلقت بلاغا من أهالي قرية البيجا بمركز فرشوط، بمصرع الأشقاء الثلاثة، رأفت 9 سنوات، وأميرة 8 سنوات، وآدم 7 سنوات، وإصابة والدهم بعد تناولهم عصير مانجو من محل بقالة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الزوجة وراء مقتل أطفالها الثلاثة وإصابة زوجها بالاتفاق مع عشيقها الذي يعمل سائقا في محافظة قنا.

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