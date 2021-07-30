8 علامات رئيسية تنذر بإصابتك بالسرطان.. منها الإرهاق والكحة وتغير الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأمراض لا تأتي مباشرة، فدائما يسبقها أجراس إنذار متعددة، عدم الالتفات إليها أو الشعور بالقلق تجاهها، قد يدخل الإنسان في متاهات مع المرض، ليجد نفسه في كثير من الأحيان، أمام مراحل متقدمة ومعقدة العلاج، خاصة أن بعض تلك الأعراض، قد تشير إلى الإصابة بمرض خطير، مثل: السرطان، وبالتالي ينصح في حال ظهور علامات غريبة أو الشعور بتغيرات غير مفهومة في الجسم، التوجه لأقرب طبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

ونرصد من خلال هذا التقرير، عددا من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان، والتي يجب إجراء الكشف الطبي فور ظهورها، وفق دكتور الأورام محمد عادل، أثناء حديثه لـ «هن».

علامات الإصابة بالسرطان

يقول دكتور الأورام، إن هناك عددا من الأعراض الواضحة والصريحة، التي قد تشير إلى الإصابة بأي من الأورام في مناطق كثيرة من الجسد، وتتمثل في الآتي:

- الشعور بالتعب والإرهاق، على خلاف العادي والطبيعي للإنسان.

- الشعور بارتفاع في درجة حرارة الجسم، وملاحظة ارتفاعها وانخفاضها بشكل دائم ومستمر.

- ظهور ورم واضح يمكن تحسسه تحت الجلد، أو ظهور كتلة غريبة على منطقة ما من الجسم، وبشكل خاص منطقة الثدي بالنسبة للنساء.

- الشعور بألم شديد في إحدى المناطق مصاحبا له تورم.

- تغير مستمر في حجم الجسم ووزنه، سواء كان ذلك بزيادة الوزن أو نقصانه.

- تغيرات في الجلد، سواء بظهور بقع حمراء أو صفراء، مع ظهور جروح أيضا من الصعب التئامها.

- سعال بشكل دائم، دون وجود أي من المسببات الرئيسية له.

- الشعور بصعوبة في بلع الطعام او الشراب أو حتى في بلع الريق.

نصائح لتقليل فرص الإصابة بالسرطان

ووجه الدكتور محمد عادل، عدد من النصائح التي يجب اتباعها، حتى يتم تقليل فرص الإصابة بالسرطان، تمثلت في:

- الحرص على ممارسة الرياضة باستمرار.

- تجنب الإكثار من التدخين مع محاولة إيقافه.

- ضرورة المحافظة على وزن طبيعي للجسم.

- وتجنب زيادة الوزن من خلال التقليل من تناول الدهون.

- تناول الكثير من الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والبروتينات والحديد، وبشكل خاص الفاكهة.