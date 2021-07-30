فرق شاسع.. 10 صور لـ هنادي مهنا قبل وبعد الدايت.. بقت واحدة تانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت هنادي مهنا، زوجة الفنان أحمد خالد صالح، أمس، مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أظهرت النحافة الشديدة التي وصلت إليها، بعد ما يقرب من عام على زواجها، إذ لم تكن بهذا الوزن يوم زفافها أو أي وقت قبله، ما جعل جمهورها يتسائل عن نوع الدايت الذي تتبعه، وكيف استطاعت أن تصل لهذا الوزن في فترة قصيرة بعد زواجها مباشرة، في حين غالبا ما تكتسب الأنثى وزنا زائدا بعد الزواج، وفيما يلي صور تظهر الفرق الواضح في الشكل بين هنادي مهنا قبل وبعد الدايت.

كيف اختلفت هنادي مهنا بعد الدايت؟

بعد زواجها مباشرة ظهرت الفنانة هنادي مهنا، مع زوجها أحمد خالد صالح، في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، وتعمدت أن ترتدي ملابس مقفولة من اللون الأسود، وبنطلون أسود واسع، لتجنب إظهار زيادة الوزن أمام الكاميرات، خاصة أن الكاميرا يمكن أن تجعلها تكتسب المزيد من الوزن.

وخلال تصويرها مسلسل «أفراح إبليس»، أيضا، كانت تعاني من زيادة الوزن، وتحرص دوما على ارتداء الفساتين ذات الأكمام الطويلة الواسعة.

تغيرت ملامح هنادي مهنا، تماما بعد ذلك، وخضعت لنظام غذائي أنقصها الكثير من وزنها، فأصبحت في صورها أكثر انطلاقا وحيوية، ما جعل الجمهور يتسائل عن سر هذا التغير المفاجئ.

هنادي مهنا بعد الدايت

جلسات تصوير خضعت لها هنادي مهنا، اعتمدت خلالها على ماكياج متنوع، وصور يومية تنشرها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أظهرت الفرق الكبير قبل وبعد الدايت، كما لاحظ الجمهور، الذي تداول صورها على نطاق واسع.

وآخر ما نشرته الفنانة هنادي مهنا، من صور، كانت خلال تواجدها، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، في لبنان، وقد أظهرت الصور نحافة شديدة.

وكان من بين تعليقات الجمهور على نحافتها، «ممكن تعرفينا خسيتي إزاي؟»، و«خسيتي أوي ليه كده؟»، و«زي القمر في كل الأحوال».