تظهر باليدين.. 3 علامات تحذيرية خفية لارتفاع نسبة السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد تكون الإصابة بالسكري من النوع 2 شرسة إذا لم يتم احتواء مستويات السكر في الدم، ليعاني المريض من تلف الأعصاب الذي أصبح من الآثار الشائعة لارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار، وبحسب موقع express يمكن أن تظهر ثلاث علامات على أيادي المرضى.

ويعد داء السكري من النوع 2 - نذير لأمراض القلب، وغالبًا ما لا يتم تشخيصه لسنوات عديدة لأن الآلية التي تحركه، ارتفاع مستويات السكر في الدم - تستغرق وقتًا لإطلاق العنان لتأثيراته المدمرة.

كما ينتج ارتفاع مستويات السكر في الدم عن عدم إنتاج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين لتنظيمها، وبمرور الوقت، يمكن أن تسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة جميع أنواع المضاعفات.

وتظهر بعض أوضح علامات هذا التدهور في الأعصاب، فيشار إلى تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم باسم اعتلال الأعصاب السكري، والذي يشمل أنواعًا مختلفة من تلف الأعصاب والأعراض التي تعاني منها تمليها الأعصاب المصابة.

-علامات تنذر بالإصابة

إذا واجهت تغيرات طفيفة في يديك، فقد يشير ذلك إلى تلف العصب البؤري، وتشرح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)أن تلف العصب البؤري على أعصاب مفردة، غالبًا في اليدين أو الرأس أو الجذع أو الساق.

وأضاف المركز أنه يمكن أن يكون التنميل أو الوخز في اليدين والأصابع علامة منبهة، ويقول إن الضعف في اليدين الذي قد يجعلك تسقط الأشياء قد يشير أيضًا إلى تلف الأعصاب.

وتنوه مايو كلينيك، إلى أنه يمكن أن يتسبب الاعتلال العصبي السكري في حدوث عدد من المضاعفات الخطير، مثل مشاكل الجهاز الهضمي، كما تحذر من أن تلف الأعصاب المرتبط بالسكري يمكن أن يؤدي إلى خزل المعدة، وهي حالة تفرغ فيها المعدة ببطء شديد أو لا تفرغ على الإطلاق، مما يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم.

-الوقاية من تلف السكر

للوقاية من مخاطر تلف السكر في الدم، يجب أن تجد طرقًا لخفض مستويات السكر في الدم، وهناك مكونان رئيسيان للتحكم في نسبة السكر في الدم - النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

فيما يتعلق بالأول، لا يوجد شيء تقنيًا لا يمكنك تناوله، ولكن يجب أن تحد من تناولك لبعض العناصر، ويتم تكسير الأطعمة الكربوهيدراتية بسرعة من قبل الجسم وتسبب زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم.

يمكن أن يساعدك مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) على الابتعاد عن أسوأ المذنبين، وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.، ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

الأطعمة الكربوهيدراتية التي يتفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع، والتي تشمل:

السكر والأطعمة السكرية

المشروبات الغازية السكرية

خبز أبيض

بطاطا

أرز أبيض.

بدلاً من ذلك، اختر الأطعمة التي تحتوي على تصنيف منخفض من GI، مثل بعض الفواكه والخضروات والبقول وأطعمة الحبوب الكاملة، مثل الشوفان.