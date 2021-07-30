لايف ستايل

عانقي القوة والجرأة بكلّ أنوثة The New Power Suit

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 01:48 مساءً -  

أعطي لنفسك جرعة زائدة من الثقة بالنفس من خلال اعتماد البدلة النسائية، أو ما  يطلق عليها اسم Power Suit. فهي واحدة من أبرز صيحات أزياء ما قبل خريف 2021، التي تعدّ من أرقى إطلالات العودة إلى الدوام

 

إشراف وتنسيق أزياء: دبي | آية جابر Aya Jaber

تصوير | Tina Patni

عارضة الأزياء | Vita Lion from MMG Models

مكياج | Ramia AlHaddad

شعر | Rabiaha El Souki

مساعدة منسّقة الأزياء | دينا بكري Dina Bakri

 

 

  تصفحوا النسخة الرقمية العدد 2108  من مجلة الخليج 365    

 

بدلة من من لويفي Loewe
أقراط من أكيليس Akillis
ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet

 

قميص وبنطلون من نيموزينا Nemozena
معطف من فندي Fendi
حقيبة من لويفي Loewe
حذاء من فالنتينو Valentino
أقراط من تيفاني اند كو Tiffany & Co.
خاتم من شارلوت تشيسنيس Charlotte Chesnais
خواتم وسوار من أكيليس Akillis

 

 

 

بدلة وحقيبة من من فندي Fendi 
سلسلة تشوكر من بوشرون Boucheron 
خاتم من أكيليس Akillis 
أقراط من ديور فاين جويلري Dior Fine Jewellery 
ساعة من رولكس Rolex 

 

 

بدلة وبيريه من كريستيان ديور Christian Dior
أقراط من ميسيكا Messika
ساعة من رولكس Rolex

 

 

 

بدلة من سيلين Céline
معطف من ماكس أند كو Max & Co
سلسلة Jack De Boucheron من بوشرون Boucheron
سلسلة تشوكر من أكيليسAkillis 
أقراط من ديور فاين جويلري Dior Fine Jewellery
سوار من ميسيكا Messika
ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet



 
بدلة من لويس فويتون Louis Vuitton 
سكارف من لويس فويتون Louis Vuitton
حقيبة من باي فار By Far
عقد Jack De Boucheron من بوشرون Boucheron
أقراط من أكيليس Akillis 
سوار من ميسيكا Messika
ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet


 
بدلة من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana
حقيبة من فندي Fendi
قلادة من تيفاني اند كو Tiffany & Co.
قلادة من ميسيكا Messika
أقراط من بوشرون Boucheron
سوار من شارلوت تشيسنيس Charlotte Chesnais
 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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