عانقي القوة والجرأة بكلّ أنوثة The New Power Suit

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 01:48 مساءً -

أعطي لنفسك جرعة زائدة من الثقة بالنفس من خلال اعتماد البدلة النسائية، أو ما يطلق عليها اسم Power Suit. فهي واحدة من أبرز صيحات أزياء ما قبل خريف 2021، التي تعدّ من أرقى إطلالات العودة إلى الدوام.

إشراف وتنسيق أزياء: دبي | آية جابر Aya Jaber

تصوير | Tina Patni

عارضة الأزياء | Vita Lion from MMG Models

مكياج | Ramia AlHaddad

شعر | Rabiaha El Souki

مساعدة منسّقة الأزياء | دينا بكري Dina Bakri

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بدلة من من لويفي Loewe

أقراط من أكيليس Akillis

ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet

قميص وبنطلون من نيموزينا Nemozena

معطف من فندي Fendi

حقيبة من لويفي Loewe

حذاء من فالنتينو Valentino

أقراط من تيفاني اند كو Tiffany & Co.

خاتم من شارلوت تشيسنيس Charlotte Chesnais

خواتم وسوار من أكيليس Akillis

بدلة وحقيبة من من فندي Fendi

سلسلة تشوكر من بوشرون Boucheron

خاتم من أكيليس Akillis

أقراط من ديور فاين جويلري Dior Fine Jewellery

ساعة من رولكس Rolex

بدلة وبيريه من كريستيان ديور Christian Dior

أقراط من ميسيكا Messika

ساعة من رولكس Rolex

بدلة من سيلين Céline

معطف من ماكس أند كو Max & Co

سلسلة Jack De Boucheron من بوشرون Boucheron

سلسلة تشوكر من أكيليسAkillis

أقراط من ديور فاين جويلري Dior Fine Jewellery

سوار من ميسيكا Messika

ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet









بدلة من لويس فويتون Louis Vuitton

سكارف من لويس فويتون Louis Vuitton

حقيبة من باي فار By Far

عقد Jack De Boucheron من بوشرون Boucheron

أقراط من أكيليس Akillis

سوار من ميسيكا Messika

ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet





