عانقي القوة والجرأة بكلّ أنوثة The New Power Suit

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 01:48 مساءً -
أعطي لنفسك جرعة زائدة من الثقة بالنفس من خلال اعتماد البدلة النسائية، أو ما يطلق عليها اسم
Power Suit. فهي واحدة من أبرز صيحات أزياء ما قبل خريف 2021، التي تعدّ من أرقى إطلالات العودة إلى الدوام .
إشراف وتنسيق أزياء: دبي
| آية جابر Aya Jaber
تصوير
| Tina Patni
عارضة الأزياء
| Vita Lion from MMG Models
مكياج
| Ramia AlHaddad
شعر
| Rabiaha El Souki
مساعدة منسّقة الأزياء
| دينا بكري Dina Bakri
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بدلة من من لويفي Loewe أقراط من أكيليس Akillis ساعة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet
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بدلة وحقيبة من من فندي Fendi سلسلة تشوكر من بوشرون Boucheron خاتم من أكيليس Akillis أقراط من ديور فاين جويلري Dior Fine Jewellery ساعة من رولكس Rolex
بدلة وبيريه من كريستيان ديور Christian Dior أقراط من ميسيكا Messika ساعة من رولكس Rolex
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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