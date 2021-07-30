Couture Fall 2021 Engraved with Passion أسبوع الأزياء الراقية لموسم الخريف تصاميم محفورة في القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 01:48 مساءً - لحظات من الترف ستبقى مرسّخة في الذاكرة مدى العمر، هذه هي حال أزياء الكوتور الراقية التي يتمّ ابتكارها بدقّة وحرفية عالية، والتي تتطلّب ساعات وساعات من الإبداع المستمرّ. عاد أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس لموسم خريف وشتاء 2021 – 2022 حاملاً معه تصوّرات الدور العالمية التي دائماً ما تخاطب امرأتها بأسلوب فاخر وأنيق. المجموعات أتت مميّزة، خاطفة للأنفاس وساحرة. تعرّفي معنا في هذا التقرير المفصّل على أبرز ابتكارات الدور العالمية، من شانيل Chanel إلى ديور Dior وأرماني بريفيه Armani Privé، مروراً بـ ستيفان رولان Stéphane Rolland وفندي Fendi، وصولاً إلى ايلي صعب Elie Saab و زهير مراد Zuhair Murad، وغيرهم...





Giorgio Armani Privé جورجيو أرماني بريفيه



حوّل جورجيو أرماني Giorgio Armani الرموز والأنماط والألوان إلى مسار تعبيريّ جديد ينأى بنفسه بعيداً عن مسار الزمن. في هذا العرض الذي تمّت استضافته للمرّة الثانية في المبنى الذي يضمّ السفارة الإيطالية في باريس، قام المصمّم بإضافة بعض الملابس من أحدث مجموعة الهوت كوتور Haute Couture في لفتة تكريمية لمدينة لميلانو، الأمر الذي أدّى إلى إبتداع أُسس مشتركة تؤكّد وتعكس الشعور العميق للأصالة التي تتجاوز كل المواسم. المجموعة مشرقة: الأقمشة متألّقة وتبدو في الغالب انسيابية، يتداخل الساتان مع الحرير والخيوط المعدنية الفائقة النعومة، لخلق انطباع رائع ممتع للغاية. تبدو فساتين السهرة الطويلة عائمة، والبلوزات الرقيقة تتمايل مع حركة من كشكشة الـ «كرينولين» crinoline ذات التصميم المميز وغير العادي.



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ديور Dior



مما لا شك فيه أنّ ماريا غرازيا كيوري Maria Grazia Chiuri باتت تفهم جيداً ما الذي تريده امرأة ديور Dior من أناقة وعملية وراحة. فجمعت لها كلّ هذه العناصر في مجموعة مميّزة تحاكي أسلوب وهويّة السيد ديور. تحوّلت مواد الأقمشة إلى أشكال، وتمّ التعبير عن لغة التطريز الثورية في مشروع تحوّل إلى أداء ساحر. وتنبعث طاقة شبيهة بالمتعة الشاعرية عند التقاء الأسلوب المميّز بالحركة والطابع الجامح. ومن خلال الأبحاث عن الأقمشة، ظهرت تركيبات إبداعية من الخيوط المنسوجة بالطول والعرض، عبر مجموعة من القطع التي تتخلّلها تشكيلة من نقوش المربّعات، والتويد، والتركيبات، والأبعاد المختلفة باللونين الأبيض والأسود.





Stéphane Rolland ستيفان رولان



سيّد الأزياء الراقية بحذافيرها، إنّه ستيفان رولان Stéphane Rolland صاحب البصمة المميّزة التي تأتي منسوجة من عالم الشرق. هذه المرّة أدخل ستيفان لمسات غريبة إلى مجموعته، من خلال بروز ألوان قوية فيها، مثل الأصفر والأحمر، وهو الذي طالما عوّدنا على المونوكروم وعلى الألوان المحايدة. برزت الفساتين الطويلة المنسابة التي تذكّر بالقصّات الشرقية الجميلة، وبعالم القفاطين والعباءات. كما برز التطريز كعنصر أساسيّ في هذه التصاميم.





Schiaparelli سكاباريللي



ما لبثت أن كشفت دار سكاباريللي Schiaparelli عن مجموعتها للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2021 – 2022 خلال أسبوع الموضة في باريس، حتى تمّ أخذ إحدى تصاميمها إلى سجادة مهرجان كان السينمائي من قبل بيلا حديد Bella Hadid. إنها بالفعل مجموعة خاطفة للأنفاس، بل هي الأجمل حقيقة. وعلى الرغم من أنّها تحتوي على بعض التصاميم ذات القصّات الغريبة، إلا أنّها فعلاً تحاكي تفاصيل عالم الكوتور بحذافيرها. أكثر ما جذبنا في هذه المجموعة، هو دخول الألوان الذهبية والألوان الميتاليكية اليها، مما منحها رونقاً خاصاً يليق بالأزياء الراقية

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Chanel شانيل



لا يمكن لتصاميم شانيل Chanel إلا أن تحاكي عالم الكوتور بشكل لافت، إذ قدّمت فيرجيني فيارد Virginie Viard مجموعة مميّزة مع تصاميم خاطفة للأنفاس. برز قماش التويد في المجموعة بشكل لافت، وهو يشكّل طبعاً بصمة عالمية لدى دار شانيل. ولم يأتِ فقط حكراً على اللون الأسود أو اللونين الأبيض والأسود، بل دخلت إليه ألوان أخرى، كالبنفسجي والأزرق والزهري. هذا وقدّمت فيارد صيحة الريش بألوان حيوية، كما وأضفت الكشاكش المبهجة على العديد من التصاميم. إنّها بالفعل مجموعة متنوّعة من شانيل، حملت أفكاراً متجدّدة وقصّات جميلة، وبرهنت عن دقّة وتقنية عالية في التصميم.





Fendi فندي



من المرّات القليلة التي نرصد فيها تصاميم منقّشة لدى دار فندي Fendi التي طالما عوّدتنا على الأزياء الكلاسيكية المحايدة، خصوصاً في عالم الكوتور. برزت التصاميم المنقّشة بأسلوب فنّي رفيع حيث أتت أشبه بلوحات فنية، كما وبرزت تلك المحايدة الألوان، والخالية من النقشات، والتي تتماشى مع مختلف الأساليب. الورود كانت سيدة الموقف في المجموعة، وأتت بألوان هادئة وباستيلية جميلة، فتمازجت مع الأبيض والبيج بشكل جميل. قصّات الفساتين أتت مميزة، منها بأسلوب طويل يبرز معالم الجسم، ومنها ذات قصّة ملوكية جميلة.

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Balenciaga بالنسياغا



أتت مجموعة بالنسياغا Balenciaga بأسلوب غامض وكلاسيكي نوعاً ما. حصّة الأسد كانت للون الأسود في الاطلالات، فقد أتت غالبية التصاميم متّشحة بهذا اللون الجميل والجامد، الذي يبعث على الفخامة والرقيّ. كما برزت بعض الألوان القوية بشكل خجول في المجموعة، كالأصفر والنيلي والأبيض. بدورها أتت القصّات كلاسيكية بأشكالها، لتخاطب المرأة الجريئة.



Alexandre Vauthier ألكساندر فوتييه



أتت مجموعة ألكساندر فوتييه Alexandre Vauthier عملية وأنيقة للغاية، تعكس طابع السبعينات في طيّاتها، من خلال السراويل الواسعة، والكنزات الصوفية المطرّزة، والفساتين المنسابة، والقبّعات الملفتة المخملية. إنها مجموعة بعيدة عن التكلّف، لكنّها راقية في الوقت نفسه.

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Georges Hobeika جورج حبيقة



استوحى المصمّم جورج حبيقة مجموعته للأزياء الراقية من ستينات القرن الماضي، وقد تميّزت بخطوطها المتوازنة وتفاصيلها الدقيقة مستحضرةً الغبطة التي خيّمت على عصر غنيّ بالأناقة والاحتفالات. تمّ تقديم هذا العرض على شكل فيلم قصير صوّر في أجواء فاخرة تليق بالتصاميم الخاصة بأرقى المناسبات. وقد اختلطت رؤية المصمّم مع روحيّة عقد من الزمن لم يأخذ الحياة على محمل الجدّ. وتمّت ترجمتها من خلال قطع فريدة تحتفل بأسلوب حياة مُكرّس للحريّة. أما توقيع دار جورج حبيقة، فيظهر جلياً في التناسق المذهل بين الريش والأحجار البرّاقة، ولكن أيضاً عبر أزياء يلفّها الغموض والرصانة التي تلقي نظرةً جديدة على عالم الخياطة الراقية.





Elie Saab ايلي صعب



قدّم المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعة متكاملة من التصاميم الأنثوية التي تنبض فخامةً ورقياً كعادتها. برزت ضمن مجموعته الفساتين الفاخرة ذات القصّات المتنوّعة، فمنها ما جاء بقصّات منفوخة تعكس طابعاً ملوكياً، ومنها الآخر أتى منساباً بأسلوب أنثويّ جميل ومميّز. هذا وتنوّعت الألوان فبرز الأسود كالعادة، بالإضافة إلى الأبيض والأزرق والأحمر والأخضر. وطبعاً، لم تغب التطريزات الفاخرة عن هذه المجموعة.

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Maison Rabih Kayrouz ميزون ربيع كيروز



الأساسيات Les Essentiels دخلت عالم الهوت كوتور، وأصبحت الاستثنائية Les Exceptionnels. تحوّلت في هذه المجموعة السترة الصوف إلى توكسيدو مع ظهر مفتوح، وطرّز المعطف بطريقة استثنائية. الأيادي الصغيرة خلف هذه المجموعة، ابتكرت تصاميم أكثر من رائعة، دخلت إليها الشراريب والقطن المرتّب. كما برز الفستان المصنوع من حرير التول، والمعطف من الكشمير، وغير ذلك من التفاصيل الراقية والكلاسيكية العصرية التي طالما عوّدنا عليها ربيع كيروز.





Ashi Studio آشي ستوديو



مجموعة فاخرة بامتياز قدّمها المصمّم السعودي محمد آشي صاحب علامة آشي ستوديو Ashi Studio العالمية. برزت فيها التصاميم المبتكرة بحرفية عالية ذات القصّات الأنيقة، وقد تميّزت بالياقات الملوكية الطابع، من خلال الكشاكش التي تزيّنت بها. كما طغت الشراريب على هذه المجموعة الأنيقة. اللونان الأبيض والأسود سيطرا على التصاميم، على الرغم من الدخول الخجول لبعض الألوان القوية.

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Tony Ward طوني ورد



لأوّل مرّة، يجلب طوني ورد روايات روبوتية إلى عالم الأزياء الراقية، ليبرز عبره حرّيات التعبير الرقمية. حركات خطّية، بلورات منقطة، كشكش ثلاثي الأبعاد، قطع مجزّأة، ألوان مشبعة أو درجات ألوان محايدة. تحتوي هذه الملابس المخاطة يدوياً بعناية، على بعض العيوب الفنّية التي تظهر على الشاشة، والتي تختفي وتعاود الظهور من جديد. لكنّك رغم ذلك، لا تتوقف عن المشاهدة، بل تحتضن بشغف جمال هذا الخلل.



Zuhair Murad زهير مراد



قدّم زهير مراد أجمل التصاميم الأنثوية المبتكرة بدقة وحرفية، والتي تعكس معالم الكوتور بحذافيرها. حوت التصاميم على تفاصيل عديدة في طيّاتها فبرهنت عن حسّ عالٍ لدى المصمّم، وعن إبداع لا متناهٍ. الأقمشة المسيطرة، هي الحرير والساتان والأورغنزا والتول وغيرها من الأقمشة الراقية، أمّا الألوان فالغلبة كانت للأبيض والأسود والنيلي.

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