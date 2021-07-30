بعد زيارة لـ هاواي.. زوجة الرئيس الأمريكي تخضع لإجراء طبي في قدمها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخضع السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، لإجراء طبي لإزالة جسم انغرز في قدمها بعد زيارتها جزر هاواي، وقال مايكل لاروسا المتحدث باسم جيل بايدن، إن الجسم انغرز في قدم السيدة الأولى أثناء جولتها في الشاطئ خلال العطلة الأسبوعية الماضية.

الإجراء الطبي سيجرى في مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني

وأضاف لاروسا، أن الإجراء الطبي سيجرى في مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني، وأن الرئيس جو بايدن سيرافقها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسافرت جيل بايدن إلى إلى هاواي للمشاركة في مناسبتين رسميتين بعد حضورها دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وزارت السيدة الأمريكية الأولى خلال فترة تواجدها في هاواي، عيادة لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في وياباهو، الأحد الماضي، ثم انضمت في وقت لاحق إلى عائلات عسكرية لحضور حفل شواء أقيم في قاعدة بيرل هاربور-هيكام المشتركة.

وصدر من جيل بايدن، تصرف عفوي، السبت الماضي، أثناء متابعتها فريق السباحة التابع لبلادها في أولمبياد طوكيو، وذكرت وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية، انه في الفيديو الذي شاركتهبايدن عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وحصد مليون مشاهدة، أظهر أعضاء من فريق السباحة الأمريكي في الصالة المغطاة وهم يهتفون باسمها، لتقوم هي في المقابل بالنهوض من على كرسيها بعفوية، وتحييهم بيدها قائلة لهم: «شكرا».