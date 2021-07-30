أفضل دعاء ليوم الجمعة.. اعرف ساعة الاستجابة والسنن المستحبة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يتجدد الإيمان يوم الجمعة، بضرورة النزول إلى المسجد، وأداء صلاة الجمعة في جماعة، لذلك يحرص كثير من المسلمين على إحياء شعائر هذا اليوم بالسنن المستحبة، وقول أفضل الدعاء، ويتسائلون دوما عن أفضل وقت لساعة الاستجابة، وهل حقل توجد ساعة محددة في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء أم لا، لكنهم دوما ما يرددون أفضل دعاء ليوم الجمعة، وفيما يلي السنن المستحبة يوم الجمعة، وأفضل دعاء ليوم الجمعة، وكذلك توضيح حقيقة وجود ساعة استجابة في هذا اليوم من الأسبوع.

أفضل دعاء ليوم الجمعة بحسب دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أفضل دعاء ليوم الجمعة، وما يستحب فعله، مؤكدة أنه لا يوجد دعاء محدد، وإنما يفضل ترديد الصلاة على النبي طول اليوم، ويفضل عمل الآتي:

- الصلاة على النبي، ثم الدعاء بما ترجو من الله تحقيقه، إذ قال الرسول في حديثه: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ».

- اللهم إني أسالك في يوم الجمعة الفضيل، بركة في العمر، زيادة في الدين، وسعة في الرزق، والصحة في الجسم، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت.

- اللهم أجرنا من النار.

سنن يجب الحرص على عملها يوم الجمعة

- الاغتسال.

- التطيب.

- لبس الجميل.

- التسوك.

- تحري ساعة الإجابة.

- الدعاء والصلاة على النبي.

- قراءة سورة الكهف.

- التبكير إلى المسجد.

ساعة الاستجابة للدعاء في يوم الجمعة

يوم الجمعة توجد به ساعة لا يرد فيها الدعاء، واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرق العلماء في تحديد هذه الساعة.

ومن المؤكد أيضًا من الأحاديث إثبات بأن يوم الجمعة توجد ساعة لا يرد فيها الدعاء، لكن يظل تحديد وقت إجابة الدعاء مسألة خلافية، فالتقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة، وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة، غير سديد، فينبغي للإنسان أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر، بحسب الإفتاء.