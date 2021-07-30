الامارات | حرارة أرض الكويت ارتفعت أكثر من 11 درجة في 7 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة أرض الكويت ارتفعت أكثر من 11 درجة في 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «القبس» عن مشروع محلي خاص، رصد زيادة تفوق 11 درجة مئوية في حرارة سطح ارض الكويت خلال 7 سنوات بين عامي 2017 و2020.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن خرائط مشروع «الجزر الحضرية الحرارية في الكويت»، المنجزة من قبل قطاع العلوم والتكنولوجيا في معهد الأبحاث العلمية، أظهرت «اختلافا واسعا في درجات حرارة سطح أرض الكويت خلال 7 سنوات».

وأفيد بأن هذه الخرائط كشفت «أن درجات الحرارة لسطح الأرض في شهر يونيو من عام 2013 في مناطق مختلفة كانت تتراوح بين 30 و43.1 درجة مئوية، لكن في يونيو 2020، لوحظ تغير في الدرجات التي باتت لا تقل عن 44.7 درجة مئوية وتصل إلى 54.4 درجات، أي هناك زيادة بمقدار 11.3 درجة مئوية».

وأظهرت هذه الخرائط أيضا أن درجة الحرارة لسطح الأرض في بعض المناطق مثل «مزارع الصليبية، الحدائق الوطنية الكبيرة في العاصمة، مناطق السبخات، البحيرات الصناعية في الخيران»، قد حافظت على برودتها طيلة السنوات السبع، حيث كانت حرارة الأرض فيها بين 30 و35 درجة مئوية.

ونقلت «القبس» عن هبة بارون، مديرة المشروع في المعهد أن نتائج المشروع كشفت عن تولد الجزر الحرارية بالمنطقة الحضرية في غطاءات واستخدامات أرضية محددة، منها «حقل برقان النفطي، منطقة مطار الكويت الدولي، مساحات الفراغ المحشورة بين المباني، المناطق الصناعية بأنشطتها المختلفة وطبيعة المباني فيها (الكيربي) التي كانت من أهم مسببات رفع درجات الحرارة في المناطق الصناعية».

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