ماذا يحدث لجسمك عندما تضيف عودي قرنفل يوميا إلى وجباتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر القرنفل واحد من أشهر البهارات في العالم، بالإضافة إلى المذاق الحلو الذي يمنحه للوصفات والأطباق، إلا أنه معروف جيدًا بخصائصه الطبية.

وفي إطار ذلك، نقدم لكم أبرز الفوائد الصحية التي تعود على صحة الجسم عند إضافة عودي قرنفل يوميا إلى الوجبات، وفق ما ذكر موقع "برايت سايت".

1. تقوية جهاز المناعة

يعتبر القرنفل من أفضل الأطعمة التي يمكننا تناولها لدعم جهاز المناعة، لأنه يزيد من كمية خلايا الدم البيضاء في الجسم، ما يساعد على محاربة العدوى، ويرجع ذلك بفضل فيتامين سي الذي يحتويه.

2. تحسين الهضم

يمكن استخدام القرنفل كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، لأنها تزيد من إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي، كما أنها تقلل من الغثيان، فضلا عن احتوائه على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على منع الإمساك.

لذا أفضل طريقة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي بالقرنفل، هي تناوله في شكل مسحوق أو محمص في العسل.

3. تخفيف آلام الأسنان

يحتوي أيضًا على خصائص مخدرة موضعية، لذلك إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان، ضع فصًا فوق السن المزعج للتخلص من الألم، حتى يحين موعد طبيب الأسنان.

4. الحفاظ على صحة الكبد

الكبد مسؤول عن تنظيف الجسد من السموم، حيث يقوم مركب الأوجينول الموجود في زيت القرنفل بتحسين وظائف الكبد.

5. تقوية العظام والمفاصل

يحتوي القرنفل على العديد من المركبات مثل الفلافونويد والمنجنيز والأوجينول التي تقوي العظام والمفاصل، وهذه المركبات تزيد كثافة العظام، وتساهم في تكوين النسيج العظمي، وتنقل المواد الغذائية الصحية إليها.

6. خصائص مضادة للبكتيريا

اختبرت دراسة أجريت في جامعة بوينس آيرس القرنفل ضد بعض البكتيريا الخطيرة ، مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية. وأظهر البحث أن زيت القرنفل كان فعالاً في القضاء على هذه البكتيريا.

7. غني بمضادات الأكسدة

القرنفل هو المصدر الغذائي الأول والأكثر فاعلية لمادة البوليفينول، وهي عبارة عن مغذيات دقيقة يمتص الجسم عندما نتناول الخضروات، وهي توفر فوائد كبيرة للجسم منها: خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، وتحسن وظيفة الشرايين ومرونتها، وتزيد من طول العمر.

8. تنظيم نسبة السكر في الدم

يعتبر القرنفل مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم، مثل مرض السكري، لأنه يساعد مثل الأنسولين على التخلص من السكر الزائد في خلايا الدم، واستعادة التوازن، فضلا عن الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.