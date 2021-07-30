تعرف على الطريقة التي اتبعتها هنادي مهنا لفقدان وزنها في 4 شهور.. خطر على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة واسعة من الجدل، أثارتها الفنانة هنادي مهنا، عقب ظهورها بوزن نحيف، حيث فقدت العديد من وزنها بعد غياب دام لـ 4 أشهر، لتطل الفنانة على جمهورها بقوام ممشوق، على عكس ماكانت تبدو عليه فور ظهورها.

وعلى الفور رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خضوع الفنانة لعمليات التكميم للوصول لتلك النتيجة، الأمر الذي نفاه والدها الموسيقار هاني مهنا، مؤكدًا أنه نتيجة اتباع نظام غذائي قاسي.

الطريقة التي اتبعتها هنادي مهنا لفقدان وزنها في 4 شهور

وفي هذا الجانب، أوضح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية والنحافة، عن وجود نوعين للريجيم والأنظمة الغذائية التي تصل بالفنانة لهذه الطريقة.

كيتو دايت

وأوضح الطبيب أن الطريقة الأولى للوصول لتلك النتيجة، هي إتباع نظام الكيتو دايت، مؤكدًا إنه نظام يعتمد اعتماد كليًا على تناول الدهون بنسبة من 75 لـ 80 %، قائلًا: «الأجسام بتفرز الأجسام الكيتونية اللي بتكسر الدهون وتخسس».

خطر على الصحة

وأشار استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ «هن» أن النظام رغم نجاح نتائجه إلا إنه غير صحي تمامًا، قائلًا: «بيعلي الدهون ومؤذي على القلب والشرايين».

وتابع: «اسوأ مراحله في أول أسبوع لأن بتشيل الانسولين والجلوكوز، وبيستبدلها بدهون ضارة».

رجيم قاراطاي

وأشار رامي صلاح الدين، لطريقة أخرى، وهي ريجيم قاراطاي، التي ابتكرته الطبيبة Canan Karatay، الذي يعتمد على نسبة قليلة من الكربوهيدرات ونسبة عالية جدًا من البروتينات، لتنظيم عملية الأيض، ومستوى السكر في الدم وعملية إفراز الأنسولين.

ويعتمد الرجيم على عدة قواعد، على رأسها تناول من 8 إلى 10 أكواب ماء يومياً، وممارسة الرياضة، وعدم تناول الأطعمة بعد الساعة الـ8 مساء، مع تجنب الخبز والبطاطس أو الأرز في الأطباق الرئيسية، حيث يساعد في خسارة 5 كيلوجرامات في أسبوعين.