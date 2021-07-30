«أبو الجود» يكشف تفاصيل فسخ خطوبته المفاجئ: «سابتني علشان مواليد 2004»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لم يكن يخطر بباله يومًا أن الفتاة التي قضى معها 4 سنوات قصة حب ووعدها بالزواج وتقدم لخطبتها تقرر بشكل مفاجئ أن تنهي العلاقة لسبب غريب، حيث قررت الفتاة فجأة إنهاء خطبتها من «أبو الجود عارف» الشاب البالغ من العمر 17 عامًا بعدما طلبت مقابلته في أسرع وقت بمكان عام وبعد انتهاء الحديث خلعت الدبلة معلنة فسخ الخطوبة ووضعتها على «ترابيزة» صغيرة في كافيه وغادرت المكان وظل هو في حالة ذهول من موقفها.

«رغم أنها من مواليد 1997 وأنا من مواليد 2004 شافت أن الـ 7 سنين فرق كبير ما بينا»..هكذا وصف «أبو الجود عارف» الشاب المقيم بمحافظة الأقصر تفاصيل ما حدث منذ أيام لتتصدر قصته حديث رواد السوشيال ميديا مؤكدًا أن الخطوبة انتهت بسبب فارق السن رغم أن العلاقة لم تشهد أي خلافات منذ بدايتها بعلاقة حب انتهت بخطوبة ولم تكتمل.

يقول الشاب خلال حديثه لـ«الوطن» «لم أتوقع أنها ستضحي بعلاقة حب استمرت طيلة هذه السنوات من أجل إرضاء المجتمع ولا أرى أن فارق السن كبير، وإن كان كذلك فهي فعلت ذلك إرضاء لمن حولها بالتأكيد وإرضاء لطريقة (حشر الأنف) التي أنهت العلاقة بهذه السذاجة».

وتابع: «طلبت مقابلتي في أحد الكافيهات وسط الأقصر وتفاجئت من ذلك فعندما نلتقي تهاتفني في الصباح في العادة لكنها طلبت مني النزول في أسرع وقت ولبيت رغبتها وبمجرد أن التقيتها وجدتها متغيرة في الحديث وطريقة التعبير بعدما ظلت صامتة لدقائق على عكس العادي ثم تحدثت عن فرق السن ولم أفهم مقصدها وبسؤالي عن سبب الحديث عن فارق السن أخبرتني أنه العائق الوحيد في العلاقة لكنها لم تفضل أن تبوح لي في السابق وخلعت الدبلة من أصابعها وتركت المكان».

ويضيف:«لم أتفاجأ من انتشار البوست بهذه الطريقة على الصفحات بعدما شاركت قصتي على صفحتى الشخصية بموقع فيس بوك، ولاحظت حالة الجدل الكبيرة بسبب بنيتي الجسدية فترك الناس القصة وعلقوا على بنيتي فاندهشت من وجود أسئلة تشكك في أني موالد عام 2004 لذا قمت بتصوير البطاقة الشخصية لأثبت أنني مواليد عام 2004 ولست مدعيًا».

وخلال الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الشاب بين رافض لقرار الفتاة المفاجئ وإنهاء الخطبة بهذه الطريقة أو دهشة بسبب البنية الجسدية للشاب التي توحي بأن عمره أكبر من 17 عاما.