بينها البيض.. أفضل 5 علاجات طبيعية تعزز نمو الشعر وتوقف تساقطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد تساقط الشعر مشكلة كبيرة يواجهها الكثير من الناس، فقد يرجع ذلك إلى نمط الحياة الذي نتبعه، أو لسبب التعرض للتلوث والغبار، إضافة إلى اتباع نظام غذائي غير صحي، فيمكن أن يكون تساقط الشعر أيضًا علامة على وجود حالة صحية خطيرة.

ويمكن أن يؤثر فقدان الوزن أو نقص بعض الفيتامينات أو الإجهاد على صحة الشعر أيضًا، كما يمكن للمياه المتاحة للاستحمام أن تجعل شعرك أكثر نعومة وقوة أو خشونة وهشاشة.

نستعرض فيما يلي بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها في المنزل لإنعاش بصيلات الشعر واستعادة حيويته، وفق تقرير نشره موقع timesnownews.

-ماسك بياض البيض

اسكب محتويات بيضتين في وعاء نظيف واغسل يديك، افصل الصفار عن بياض البيض، فلن تحتاج إلى صفار البيض داخل الوعاء بعد الآن، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند إلى بياض البيض واخفقيها معًا.

ضعي مزيج البيض / الزيت على الشعر المبلل بقفازات على يديك، وغطي فروة الرأس وجذور وأطراف الشعر أيضًا، واغسل بماء بدرجة حرارة الغرفة بعد ساعة، ويعد هذا علاج إصلاح البروتين للشعر.

-تدليك زيت جوز الهند

يوفر زيت جوز الهند التغذية والتشحيم الذي يعزز الدورة الدموية على سطح فروة الرأس ويخفف التوتر، يغسل بعد ساعتين افركي فروة الرأس برفق، لا تقشر الشعر في محاولة لإبعاد كل ذرة من الزيت من فروة الرأس.

-قناع عصير البصل

عصير البصل - العلاج الذي استخدمه أسلافنا أيضًا عندما أصيب المرء بضربة شمس - هو علاج جيد لتصحيح تساقط الشعر أيضًا، قشر واغسل البصلة وابشرها للحصول على العصير منها عن طريق عصر المواد الصلبة، وضع العصير على فروة الرأس، فيحتوي على الكبريت الذي يساعد على التئام فروة الرأس ويعيد نمو الشعر.

-مكملات زيت السمك

يحتوي زيت السمك على أحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات التي تساعد على تحفيز نمو الشعر، اطلب من طبيبك أن يصف لك مكملات أوميغا 3 إذا رأى ذلك مناسبًا، حيث لا يجب تناول هذه المكملات مدى الحياة أو بدون إشراف طبي، قد يرغب طبيبك في إعطاء فترات زمنية بين النوبات.

-قناع عصير الليمون وزيت الخروع

اعصري عصير ليمون، أضيفي إليه 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون و 1 ملعقة كبيرة زيت خروع، نمزجهم في وعاء ونخفق هذا الخليط بملعقة، امسك الوعاء فوق مصدر حرارة (موقد غاز) وسخن الخليط قليلاً.

خذ هذا المزيج الدافئ على راحة يدك وامزجه في فروة الرأس، وقم بالتدليك بلطف لبضع دقائق، يغسل بشامبو لطيف بعد ساعة أو نحو ذلك، ويحتوي زيت الخروع على بروتينات ومغذيات يقسم بها خبراء العناية بالشعر.