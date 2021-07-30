فتاة تتجسس على شاب من هاتفها المحمول وتزعم تهكير الكاميرات.. صاحب الكافيه: استحالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع لاتواصل الاجتماعي«فيس بوك»، محادثة عبر تطبيق الرسائل «واتساب»، بين فتاة وشاب، تسأله خلالها عن مكان تواجده، وأجاب أنه في أحد الكافيهات الشهيرة، وأصبح السياق في محيط التجسس عليه للتحقق من كلامه وهل إذ كان يجلس مع فتيات أخريات أم لا؟

وتضمنت المحادثة:«أسامة أنت فين، قاعد مع مين»، ليرد الشاب قائلًا: «قاعد بشرب قهوة لوحدي متخافيش مفيش ولا بنت في الكافيه علشان تراقبيني»، ليكن رد الفتاة صادم وثبت بصورة من داخل الكافية للشاب، معلقة عليها:«مش مشكلة أنا هكرت كاميرات الكافيه كده كده».

وعلى الفور انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الصفحات الشهيرة، فيما شك البعض في حقيقة الصورة معتبرينها غير حقيقية، لتثير الصورة التساؤلات حول إمكانية قيام شخص ما بتهكير كاميرات المراقبة الخاصة بالكافية.

صاحبه الكافيه يرد

ومن جانبه تواصل«هُن»، مع صاحب الكافية الشهير، باسم مرعي، الذي أوضح كواليس الصورة، إذ قال:«بالنسبة لينا الموضوع كله كان مفاجأة ببساطة لأن الفرع ده داخل فتح الله برج العرب الجديدة والفرع مفيش فيه إنترنت أصلا فببساطة استحالة تهكرها وهي قاعدة في البيت لأن الكاميرات بدون انترنت».

وأشار صاحب الكافيه خلال حديثه، ردًا على تلك الواقعة، «حتي لو قاعدة في المكان لازم تكون متصلة بالكمبيوتر سلكي وليس لاسلكي لعدم توفر إنترنت بسبب عدم تمكننا من الحصول على خط تليفون أرضي لأن البوكس الموجود في المنطقة متاخد بالكامل».

وتابع: «أعتقد أن الهدف من الصورة المنتشرة هي الشهرة وليس أكثر، إحنا بصراحة معملناش أي حاجة لأننا عارفين أن الهدف من البوست فكاهة وليس أكثر والحمد لله البوست مش خارج وصاحب البوست عمل دعاية للمكان مجانية، احنا نفسنا بندفع فلوس لشركة دعاية معملتش ربع اللي هو عمله».

وعن هوية الشاب الذي ظهر في الصورة، قال: «لما تواصلت مع مديري الفرع، قالوا ده عميل بييجي عندهم يوميًا تقريبًا».

وأوضح صاحب الكافيه الشهير، خلال حديثه لـ«هُن»: «الصورة متاخدة بكاميرا لأن صورة البطارية موجودة في الصورة، لأن كاميرات المحل على كهرباء مش بطاريات».