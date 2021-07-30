خلي بالك.. 3 أخطار تهدد طفلك عند سقوطه على رأسه

القاهرة - سمر حسين - صحة

أحيانا يسقط بعض الأطفال عند منطقة الرأس دون أن ينتبه الآباء من خطورة ذلك على الطفل، ما دفع الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، للتأكيد أن سقوط الطفل على رأسه له العديد من الأضرار خاصة عند فقدانه الوعي، بجانب بعض الأمراض الأخرى، كما ذكرها موقع «health line».

أخطار على الطفل عند سقوطه على رأسه

ارتجاج المخ

يعد ارتجاج المخ أبسط إصابات الدماغ والجمجمة وأكثرها شيوعا، حيث يؤدى إلى الإصابة ببعض الاضطرابات المؤقتة في وظائف المخ.

وتظهر بعض الأعراض على مصابي ارتجاج المخ منها القيء وفقدان مشهد الحادث من الذاكرة، ويجب إجراء أشعة على المخ وفحص رأس الطفل بحذر شديد.

نزيف داخلي

الإصابة بنزيف داخلي في المخ يمكن أن تظهر بعد مرور ساعات أو أيام من السقوط على الرأس وتتمثل أعراض الإصابة بنزيف داخلي في الشعور بالغثيان وفقدان الشهية والشعور المستمر بالرغبة في النوم.

ويجب في حالة الاشتباه بإصابة الطفل بنزيف داخلي في المخ يتم إجراء أشعة مقطعية بالكمبيوتر على مخ الطفل.

وتساعد هذه الأشعة على اكتشاف إذا كان الطفل مصابا بنزيف في المخ أم لا، أو إذا كان هناك كسور في الجمجمة، وإذا تم التحقق من إصابة الطفل بنزيف في المخ، فقد يستلزم الأمر خضوع الطفل لعملية جراحية على الفور.

العمود الفقري

يهتم الأطباء بفحص العمود الفقري والحبل الشوكي، نظرا لأن سقوط الطفل على الجمجمة قد يؤثر على العمود الفقري وخاصة الفقرات العنقية منه.

وعند كسور عظام الجمجمة عادة لا يتم إجراء عملية جراحية إلا في حالة تشوه أجزاء العظام، وأيضا في حالة إصابة سحايا الدماغ. وعادة ما تلتئم المستويات الصغيرة من الكسور الموجودة في عظام الجمجمة من تلقاء نفسها.