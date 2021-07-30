بـ«البطيخ».. أحدث ظهور للفنانة عبير صبري: الحب الأبدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت أثناء تواجدها في أحد المطاعم وهي تأكل «البطيخ»، وعلقت على الصورة: «الحب الأبدي».

كانت الفنانة عبير صبري، شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وأثارت تفاعلا بين متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالصور.

وظهرت «عبير» ببنطلون أزرق واسع و«توب» مطبوع عليه رسومات فاكهة، مع وضع المكياج المناسب، وجاءت جلسة التصوير بعدسة باسم رمضان، واهتم بإطلالتها مصفف الشعر هيثم دهب، وكريم حنفي للمكياج.

عبير صبري.. المادة الخام للستات

واعتادت الفنانة عبير صبري، مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بأحدث جلسات التصوير التي تخضع لها، وكان آخرها أيضًا ظهورها وهي مرتدية فستان طويل وذيل دون أكتاف، وتفاعل معها متابعيها من أصدقائها بالوسط الفني وجمهورها بالتعليق لها على إطلالتها الجديدة.

عبير صبري تتصدر محركات البحث

وكان تصدر اسم الفنانة عبير صبري، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الجذابة في عيد ميلادها وتداولت صورة كبيرة لها مدون عليها «المادة الخام للستات».

وتعود الجملة إلى شهر مايو الماضي، تحديدًا خلال عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل «خيانة عهد» في مشهد جمع بين الفنانة عبير صبري، وخالد سرحان الذي قام بدور زوجها حيناها، بعدما وجه لها سؤالًا مستنكرًا: «أنتي فاكرة نفسك ست»، لترد عليه قائلة: «ده أنا المادة الخام للستات».