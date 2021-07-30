ألوان مناكير يحبها الرجل على أظافر المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 01:37 صباحاً - هل هناك ألوان مناكير يحب الرجل أن يراها على أظافر المرأة؟ الإجابة هي نعم. فما لا تعرفه كثيرات من النساء هو أن أول ما يلاحظه الرجل عند مقابلة المرأة، أظافرها ويديها. فإذا كنت ترغبين في أن تكوني دوماً مميزة وفريدة بالنسبة الى زوجك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة ألوان طلاء أظافر يحب الرجل أن يراها على أظافر المرأة، لتختاري من بينها ما يناسبك.

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الأحمر الياقوتي الساطع

المناكير الأحمر الياقوتي

الأحمر الياقوتي الساطع هو من أكثر ألوان المناكير التي يفضلها الرجل على أظافر المرأة، كونه لوناً جريئاً وجذاباً، ويعزز من جمال اليدين والأظافر. لذلك، لا تترددي في اقتناء المناكير الأحمر الياقوتي بتركيبة مكثفة تدوم طويلاً.



الكوراي

المناكير الكوراي

الكوراي أو المرجاني، هو اللون المفضل لفصلي الربيع والصيف من قبل العديد من خبراء الموضة. ليس هذا فحسب، بل إن الكوراي هو أحد ألوان المناكير التي تجذب الرجل والتي يحبها على أظافر المرأة، لا سيما إذا كانت تمتلك بشرة فاتحة، كونه يمنحها جمالاً وحيوية وإشراقاً، ويوفر لأظافرها مظهراً ممتعاً وجذاباً.



الأخضر الزمردي

المناكير الأخضر الزمردي

الأخضر الزمردي هو أيضاً أحد ألوان طلاء الأظافر التي يحبها الرجال على أظافر النساء، كيف لا وهو لون أنيق جداً ويتناغم مع جميع ألوان البشرة، ويمنح البشرة جمالاً وجاذبية. فحين تضعين المناكير الأخضر الزمردي حتماً ستلفتين نظر زوجك.



الوردي الخافت

المناكير الوردي الخافت

يُعرف عن المناكير الوردي الخافت أنه أحد ألوان المناكير التي يحبها الرجال على أظافر النساء، لأنه لون طبيعي وبسيط ويمنح أظافر المرأة مظهراً راقياً. من جهة أخرى، بإمكانك اعتماد المناكير الوردي الخافت في جميع المناسبات المهمة وفي العمل وفي السهرات أيضاً.



الماجنتا

المناكير الماجنتي

اللون الماجنتي، أو الأحمر الأرجواني، هو أحد ألوان المناكير الجذابة بما يكفي لتلفت أنظار الرجل، فهو لون داكن ومميز، ويناسب مختلف الأوقات، ويحب الرجل كثيراً أن يراه على الأظافر المرأة، ويمكن ارتداؤه مع جميع الملابس.



النيود

المناكير النيود

النيود هو لون المناكير المثالي لأي مناسبة، فهو يجعل أظافرك تبدو طبيعية وبسيطة وأنيقة في الوقت نفسه. وهو أحد ألوان المناكير التي يعشقها الرجل على أظافر المرأة، فلا تترددي في اقتناء مجموعة من ألوان المناكير النيود بتدرجات تتناغم مع لون بشرتك.

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