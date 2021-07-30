لايف ستايل

مروة راتب.. فنانة أثارت الجدل بعملية مبالغ فيها: «بتعرفي تنامي إزاي» «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مروة راتب

حالة كبيرة من الجدل، أثارتها الفنانة السورية، والمقيمة بالإمارات مروة راتب، عقب ظهورها بخصر عريض للغاية، حيث بدت بشكل مبالغ فيها، ما دفع الرواد للهجوم عليها، بل والسخرية من مظهرها غير المعتاد.

وتعرضت الفنانة سورية الأصل، لهجوم لاذع فور نشرها إحدى الصور، حيث دون الرواد: «دي عملية وباظت»، «بتعرفي تنامي إزاي على جنبك»، و«انتي إزاي بتعرفي تنامي كده»، والعديد من التعليقات الهجومية.

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مروة راتب لم تندم على العمليات

وعلى الرغم من الصور الخاصة التي تبرز مظهرها، والتعليقات الهجومية، أكدت مروة راتب أنها لم تندم على القيام بعمليات، خلال حوار لها، قائلة: «أنا في وجهي ما خضعت لأي عملية تجميل، وبالنسبة لشكل خصري فهو عملية بإجراء بسيط للغاية يمكن أن يحدث بتخدير موضعي أو ما شابه وتجري في أقل من يوم».

وعن مظهر خصرها غير المعتاد، قالت «راتب»: «العملية بسيطة للغاية، وتحدث في ساعات، وكتير مسويينها وأكتر، لكن ممكن يكون التغيير اللي حصل بسبب زيادة وزن بعد العملية أو ما شابه، وده أمر طبيعي».

من هي مروة راتب؟ 

ممثلة سورية تعيش في الإمارات.

بدأت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل جمرة غضى، حيث أدت شخصية «فتون»

تعمل حاليًا فاشونستا.

يتابعها ما يقرب من نصف مليون متابع عبر «الإنستجرام».

بدلت ملامحها بشكل كبير بسبب عمليات التجميل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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