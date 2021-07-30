الامارات | «يوتيوبر» شهير ينضم إلى «حرب النجوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيوبر» شهير ينضم إلى «حرب النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمّت «لوكاس فيلم» إلى صفوفها صانع محتوى عبر «يوتيوب»، اشتهر بنشر مقاطع فيديو تستند إلى أفلام أو مسلسلات شهيرة، يستخدم فيها تقنية مؤثرات خاصة رقمية تسمى «ديب فايك» (التزييف العميق)، بعدما أبهر مسؤولي الشركة بعمله على «ستار وورز» (حرب النجوم). ويُعرف نجم «يوتيوب» هذا باسم «شاموك»، وتعود شهرته على الشبكة إلى كونه يستخدم تقنية حديثة، تتيح له وضع وجوه المشاهير افتراضياً على أجسام ممثلين آخرين.

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