الامارات | أين تذهب.. داريو تشيكيني: توقيع يحمل مفاجأة لذيذة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. داريو تشيكيني: توقيع يحمل مفاجأة لذيذة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من موقعه في الطابق 74، يوفر مطعم كارنا مناظر خلابة للمدينة، مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وطاولات موزعة بشكل استراتيجي، إضافة إلى بار لحوم مميز، يعرض جميع قطع اللحم المتوافرة في القائمة، يشبع شغف محبي وخبراء اللحوم إضافة إلى أصحاب القلوب المغامرة.

ويعتبر طبق Bistecca alla Fiorentina النجم الأساسي في كارنا، إلا أن طعم عبقرية داريو تشيكيني في عالم الطبخ تتجلى كذلك في الكثير من الأطباق المتوافرة في القائمة الحالية، مثل طبق «أسياخ لحم قلب البقر» Beef heart skewers الموجود على القائمة في قسم «متجر القص اب». وهذا الطبق عبارة عن قطع من لحم قلب البقر المنقوع في ملح أعشاب توسكان شيانتي، وزيت الزيتون الخاص بداريو، مشوية إلى درجة الكمال، ويتم تقديمها على طبقة من أوراق الجرجير، وتأتي مغطاة بالكراث المقلي.

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