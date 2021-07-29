اللحظات الأخيرة في حياة الأطفال الثلاثة «ضحايا» أمهم.. سرعة ضربات القلب وتوقفه نهائيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غلبها شيطانها، سيطرت عليها شهوتها، ونزوتها المُحرمة، لتختار عشيقها ولحظاتها المسمومة خِلسة، على حساب زوجها وأطفالها الثلاثة، جريمة بشعة هزت أركان محافظة قنا، بعدما قررت أم التخلص من زوجها وأطفالها الثلاثة بالسم، حتى تستطيع الزواج من عشيقها، الذي خيرها بينه وبين أسرتها.

4 عبوات عصير، دست فيهم السم، كانوا المحطة الأخيرة للأطفال الذين ظلت تراقبهم وهم يموتون واحدًا تلو الآخر، بينما صارع الزوج الموت مستغيثًا بالجيران، حيث نُقلت الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي.

محاولات فاشلة للأم وهي تتهرب من تورطها بالجريمة، قبل أن تعترف بما فعلته، عندما هان عليها كل شيء حتى ضناها لم يصبح غاليًا.

قاتلة أولادها بـ«السم»: «عشيقى اشترط اتخلص من عيالي وجوزى عشان يتجوزني»

اللحظات الأخيرة في حياة الأطفال الثلاثة بعدما قتلتهم الأم

ورجحت الدكتورة فاطمة الجزار أستاذ السموم بجامعة طنطا، أن الأم استخدمت المواد السامة السريعة، أمثال ألومنيوم فوسفيد، أو زنك فوسفيد.

وأضافت أستاذ السموم بجامعة طنطا، خلال حديثها لـ «هُن» أن تلك المواد السامة تقتل صاحبها بعد المرور بعدة أعراض، ومراحل قبل الموت.

وسردت الدكتورة فاطمة الجزار، الأعراض التي مر بها الأطفال خلال لحظاتهم الأخيرة، قبل لفظ أنفاسهم، وهي:

ألم شديد بالجهاز الهضمي.

قيء

مغص

ضيق في التنفس

هبوط في ضغط الدم

سرعة ضربات القلب

صدمة قلبية ووفاة

وأكدت الطبيبة أن الطفل أكثر عرضة للأعراض ومعدل الوفاة لديه أعلى من الشخص البالغ

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوجة والسائق المتهمين بقتل 3 أطفال، وإصابة زوجها بالتسمم وهم أميرة رأفت، 8 سنوات، وشقيقيها «أمير»، 7 سنوات، و«آدم»، 9 سنوات، وإصابة والدهم رأفت جلال، 32 سنة، بحالة تسمم.

واعترفا الثنائي بالواقعة، مؤكدين إحضار مادة سامة، ووضعها فـي 4 عبوات عصير، قبل أن توهم المتهمة أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد.