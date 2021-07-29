محمد محسن يغني لـ هبة مجدي في عيد ميلادها.. والفنانة ترد: «إحساس رائع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة هبة مجدي اليوم، بعيد ميلادها، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» برفقة زوجها الفنان محمد محسن، أثناء احتفالهما بعيد ميلادها، وعقب نشر ذلك الفيديو تصدر كلاهما تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، كما توجه الكثيرون من جمهورهما ومتابعيهما للبحث عن ذلك الفيديو.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل احتفال الفنان محمد محسن بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي، وفق الفيديو التي قامت بنشره الفنانة هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كالتالي:

محمد محسن يغني لزوجته في عيد ميلادها

نشرت الفنانة هبة مجدي فيديو قصيرًا لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء احتفالهما بعيد ميلادها، وظهر الثنائي في الفيديو أثناء قيامهم بالمشي في إحدى الطرقات، وبعد بدء الفيديو، قام محمد محسن بالغناء لزوجته احتفالا بها «سنة حلو يا جميل».

وبعد انتهاء الفنان محمد محسن من الغناء لزوجته احتفالا بعيد ميلادها، وجه لها سؤالا حول شعورها اليوم أثناء احتفالهما بعيد ميلادها، لترد هبة مجدي على زوجها قائلة «إحساس رائع وأنا بحتفل بيه معاك»، ليرد الفنان محمد محسن عليها قائلا «يا حياة قلبي، كل سنة وانتي طيبة»، ثم قام زوجها بتقبيل جبهتها ليعبر لها عن حبه الشديد لها.

عقب نشر الفيديو، انهالت الكثير من التعليقات الخاصة بالمتابعين والجمهور من محبيها الذي حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، كما قام الكثيرون بالدعاء لها بحياة سعيدة مع زوجها، وكانت من أبرز تلك التعليقات «كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي ربنا يهنيكي ويسعدك، ربنا يسعدكوا في حياتكم يارب ويبعد عنكم العين».