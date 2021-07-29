حياتهم بالدنيا.. ماذا قالت أمهات طلاب القسم الأدبي بعد انتهاء امتحانات أبنائهن؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

«إلى كل أم وكل أب، افتخروا بأولادكم أيا كان الامتحان وأيا كانت النتيجة، ونحمد ربنا إنهم طلعوا من الامتحانات على خير، وأهم حاجة وجود أولادنا فى حياتنا»، منشور شاركته إحدى الأمهات من أولياء أمور طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة عبر صفحة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، برئاسة عبير أحمد، عبر فيس بوك.

جاء ذلك عقب انتهاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الأولي في آخر أيام الامتحانات للقسم الأدبي، موجهة حديثها لأولياء أمور الطلاب.

ماذا قالت أمهات طلاب القسم الأدبي بعد انتهاء امتحانات أبنائهن؟

وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور علي صفحة الاتحاد، حيث قالت ولية أمر: «الحمد لله حياتهم بالدنيا وما فيها ربنا يفرحهم يارب»، وأضافت ولية أمر أخرى: «قلت الكلام ده لابني أكثر من مرة والله وقلت له أنت تدخل الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله مش بشهادة الثانوية العامة، ربنا يكرمهم ويسعدهم ويبارك لنا فيهم ويقر عنينا بهم وبصلاح حالهم».

وذكرت ولية أمر أخرى: «الحمد لله على كل شئ بس الواحد زعلان على الشقي والتعب والمجهود والسهر عيالنا مقصروش واتظلموا»، وتابعت أخرى: «الحمد لله على وجودهم في حياتنا وربنا يوفق كل واحد في الكلية اللي هيدخلها ويتفوق فيها بإذن الله»، واستكملت أخرى: «فعلا عندك حق، زي ما تكون النتيجة حتى لو رسبوا المهم وجودهم في حياتنا لأن فقدانهم وعدم وجودهم هو ده أصعب إحساس ومفيش أم تقدر تستحمل الإحساس ده، ربنا يخلي أولادنا وميحرمناش من وجودهم في حياتنا وميحرقش قلب أم على ضناها ده أصعب إحساس».

طلاب ثانوية عامة الشعبة الأدبية ينتهون من امتحان اللغة الأجنبية الأولى

كان طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، انتهوا اليوم من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وهى آخر المواد التي يؤدي الطلاب الامتحان بها.