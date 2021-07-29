دينا الشربيني تؤدي تمارين رياضية قاسية داخل الجيم.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها في أحدث ظهور لها بمقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام»، داخل الجيم.

وظهرت أثناء أداء تمارين رياضية صعبة، كما تداول جمهورها مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا الشربيني تفاجىء متابعيها بـ«نيو لوك» جديد

كانت الفنانة دينا الشربيني، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة أظهرت تسريحة شعر مختلفة بلون مختلف.

وظهرت بشعر طويل، حرصت على تغير لونه إلى البني الكستنائي، بعد ظهورها به خلال الآونة الأخيرة بقصة قصيرة على مدار أشهر طويلة.

دينا الشربيني تشارك متابعيها بحكمة

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها بحكمة جديدة عبر حسابها على انستجرام، وجاء مضمون الحكمة التي شاركتها «دينا»: «لا شيء في الطبيعة يعيش لنفسه، النهر لا يشرب ماءه والبحر لا يأكل سمكه، والأشجار لا تأكل ثمارها والشمس لا تشرق لذاتها والزهرة لا تعبق لنفسها وذات الضرع لا تشرب لبنها، خلقت الأشياء لتخدم غيرها».

وتابعت: «هذه حكمة الله ورسالته لنا فلنكن عونًا لبعضنا.. فإذا جاءك المهموم أنصت.. وإذا جاءت المعتذر أصفح.. وإذ قصدك المحتاج أنفق.. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير فإنه يظل مغروسًا في النفس.. إذ جاءك أحد طالبًا نفعك تأكد بأنك أنت المنتفع أكثر منه ساقه الله إليك وفتح لك باب خير.. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم».