بعد احتفالها بعيد زواجها.. هنادي مهنا تتألق بالأبيض في بيروت.. ومتابعون: إزاي خسيتي كده؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء تواجدها في بيروت بلبنان، وكانت ترتدي قميصا أبيض، وظهرت بقصة شعر مختلفة، وذلك بعد ساعات قليلة من احتفالها بذكرى زواجها الأولى على الفنان أحمد خالد صالح.

ونرصد من خلال «هن» تفاصيل الصورة التي نشرتها هنادي مهنا عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كالتالي:

هنادي مهنا تتألق بالأبيض في لبنان بعد احتفالها بعيد زواجها

ظهرت هنادي مهنا عبر حسابها الرسمي، من خلال قميص أبيض، كما قامت بتصفيف شعرها بقصة مختلفة عن قصة شعرها المعتادة، والتي اعتمدت بها على عدد كبير من الظفائر، وعلقت هنادي مهنا على الصورة تلك قائلة «بحبك يا بيروت»، لتشير من خلالها إلى أنها تقضي إجازة سعيدة في بيروت في عيد زواجها الأول الفنان أحمد خالد صالح.

وعلق الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على تلك الصورة مشيدين بها وبقوامها بعد أن خسرت الكثير من الوزن، وكان من أبرز تلك التعليقات «انتي ازاي خسيتي أوي كده، شكلك حلو أوي بعد ما خسيتي، ماشاء الله عليكي جميلة أوي».

وكانت الفنانة هنادي مهنا، نشرت أول أمس فيديو قصيرا لها برفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، أثناء احتفالهما بعيد زواجهما الأول، إذ ظهر الفنان أحمد خالد صالح محتضنا به هنادي مهنا، الأمر الذي جعلهما يتصدران تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل».