7 مشروبات تساعدك في خفض الكوليسترول.. أبرزها عصير الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحتوي العديد من أنواع المشروبات المختلفة على مركبات قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول أو الحفاظ عليه بشكل صحي.

فيما يلي 7 مشروبات تساعد في خفض الكوليسترول، حسب ما ذكر موقعا "medicalnewstoday" و"timesofindia".

1- الشاي الأخضر:

يحتوي على مادة الكاتيكين ومركبات مضادات الأكسدة الأخرى التي يبدو أنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول "الضار".

2- حليب الصويا:

يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، وقد يساعد استبدال منتجات الألبان عالية الدسم بحليب الصويا في تقليل مستويات الكوليسترول أو التحكم فيها، كما توصي إدارة الغذاء والدواء (FDA) باستهلاك 25 جرامًا (جم) يوميًا من بروتين الصويا كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3- عصير الطماطم:

الطماطم غنية بمركب يسمى اللايكوبين، والذي قد يحسن مستويات الدهون ويقلل من الكوليسترول الضار LDL، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تحويل الطماطم إلى عصير يزيد من محتواها من اللايكوبين، كما أن عصير الطماطم غني أيضًا بالألياف التي تقلل الكوليسترول، ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن 25 امرأة شربن 280 مل من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين قد تعرضن لانخفاض في مستويات الكوليسترول في الدم.

4- عصير التوت:

العديد من أنواع التوت غنية بمضادات الأكسدة والألياف، وكلاهما قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، على وجه الخصوص، يمكن أن تساعد الأنثوسيانين، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة في التوت، في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

5- الكاكاو:

الكاكاو هو المكون الرئيسي في الشوكولاته الداكنة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافانول التي قد تحسن مستويات الكوليسترول، ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول مشروب 450 مجم يحتوي على فلافانول الكاكاو مرتين يوميًا لمدة شهر واحد يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ويحتوي الكاكاو على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

6- عصير الليمون:

تناول عصير الليمون يوميا يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، كما أن عصير الليمون من أفضل المنظفات الطبيعية لاحتوائه على نسبة عالية من حامض الستريك.

7- الزنجبيل:

الزنجبيل هو أفضل حل لزيادة الدورة الدموية، كما أن الزنجبيل غني بالأنزيمات الجيدة والزيوت الطبيعية التي تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.