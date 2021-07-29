7 عادات ليلية تجعلك تكتسب وزنا.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتاد الكثير من الأشخاص على القيام بالعديد من العادات الخاطئة في الليل، دون إدراك أن هذه العادات يمكن أن تمنعهم من الحصول على وزن مثالي، بل تجعلهم يكتسبون وزناً إضافيا.

وهنا نستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز العادات الليلية التي تجعلك تكتسب وزناً، وفق ما أورد موقع "brightside".

1- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

تؤثر قلة النوم على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك، مما يجعلها أبطأ بكثير، ما قد يجعلك تشعر بالجوع، بالإضافة إلى زيادة مستوى الكورتيزول لديك. لذا يجب أن تنام 8 ساعات على الأقل كل يوم.

2- تناول وجبة دسمة على العشاء

تناول الكثير من العشاء سيجعلك أيضًا تكتسب وزناً، ونتيجة لذلك فإن عملية الهضم تتباطأ، خاصة في الليل. لذلك من الأفضل اختيار وجبة عشاءًا خفيفة، تتكون من البروتينات والخضروات.

3- الذهاب إلى الفراش بعد العشاء مباشرة

يساعد الذهاب إلى الفراش بعد العشاء مباشرة، إلى تراكم المزيد من الخلايا الدهنية، ما قد يسبب الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي. لذا يجب أن تتناول وجبتك الأخيرة قبل النوم بحوالي ساعتين.

4- لديك طعام مقلي على العشاء

لا يفضل تناول الأطعمة المقلية على العشاء، نظرا لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي لن يكون لديك وقت لحرقها، بالإضافة إلى ستجعلك لا تنام جيدًا.

لذا يجب عليك اختيار الوصفات المخبوزة أو المشوية أو المطهوة على البخار في الليل.

5- تناول طعام حار في العشاء

يمكن أن تؤدي التوابل والأطعمة الحارة إلى سوء الهضم، ولا يمكنك النوم جيدا في الليل، فضلا عن يمكن أن يسبب الشعور بحرقة في المعدة.

وإذا كنت ترغب في ذلك، من الأفضل تناوله ليس فقط في الليل.

6- تناول الحلوى

السكر الأبيض والدقيق يتحولان إلى خلايا دهنية، وبالتالي لا يمكنك حرق تلك السعرات الحرارية في الليل.

لا من الأفضل تناول بعض الفاكهة، إنها مثل الحلوى الصحية التي لا تسبب زيادة الوزن.

7- تناول وجبة خفيفة بعد العشاء

إذا كنت تناولت وجبة العشاء، يجب تجنب استهلاك وجبة خفيفة، لأنها تجعلك تستهلك سعرات حرارية فارغة، وبالتالي الحصول على طاقة إضافية تبقيك مستيقظًا.

لذلك لتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر، اختار شيئًا خفيفًا وصحيًا يحتوي على أقل من 200 سعرة حرارية.