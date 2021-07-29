فساتين وتنانير بكسرات لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 10:48 مساءً - لا شك أن موضة الفساتين والتنانير المصمّمة بكسرات البليسيه تبقى من أكثر القطع الجذابة واللافتة للنظر التي لاقت رواجاً كبيراً هذا الصيف، وتفضل كثير من السيدات والفتيات اعتمادها في معظم الأوقات؛ لأنها مناسبة لجميع الإطلالات ويمكن تنسيقها مع ملابس رسمية للحضور للمناسبات الاجتماعية، أو ملابس كاجوال للخروج في النهار.

بودابست كولكشن Budapest Collection



تتنوّع تصاميمها بأقمشة مختلفة مثل القطن، الشيفون، الحرير والساتان... وقدّمت الماركات العالمية موديلات فساتين وتنانير بليسيه بأشكال وألوان متنوّعة؛ لتتألّق كل سيدة بإطلالة تجمع بين الأناقة، الرقي، والعصرية.

سيلين Celine





إطلالة عصرية وراقية

تظل التنورة البليسيه ذات اللون الواحد من أكثر القطع العملية والكلاسيكية، فهي مناسبة للمشاوير في النهار والسهرات المسائية، وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات، سواء كنتِ بحجاب أو من دون حجاب، خاصة إذا كانت مصممة من القطن باللون الأخضر ذات ثنيات عديدة، ويمكن تنسيقها مع بلوزة بأكمام باللون الأسود أو توب قطن باللون الأبيض، كما برزت بقوة التنورة البليسيه المتعدّدة الألوان؛ لتضفي لمسة منعشة ومبهجة على إطلالة السيدة النهارية، خاصة إذا كانت من الحرير الأحمر المزين بالورود الصغيرة الملونة، ويمكن تنسيقها مع توب قطن بأكمام باللون الوردي وحذاء رياضي باللون الأبيض وحقيبة يد باللون الوردي لإطلالة عصرية راقية. ولإطلالة راقية وجذابة مناسبة لحفلات الزفاف في النهار، لا مانع أن تلجأ السيدة الى تنورة بيلسيه قصيرة باللون الأزرق الفاتح ذات ثنيات عريضة، ومصممة عند الخصر بتصميم كلاسيكي، مزينة بورود صغيرة باللونين الأحمر والرمادي، مع جاكيت طويل بنفس لون التنورة وقميص من الحرير باللون الرمادي.

شانيل Chanel





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أنوثة ورقة



يتميّز الفستان البليسيه الطويل برونقه الخاص، فقدّمت الماركات العالمية موديلات منوّعة منه مصممة من الحرير باللون الأزرق الداكن، فهذا اللون يجعل السيدة مثالية وجذابة لإطلالة أنيقة لسهرات الصيف المسائية.

بفزا Bevza







الجدير ذكره أن الفستان البليسيه عاد هذا الموسم وبرز بقوة؛ بسبب مرونته وسحر تنسيقه، ليكون من بين الملابس الأكثر استخداماً في خزانة الملابس لدى كل سيدة، بتصاميم مختلفة كما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وطويل مثل التسعينيات بأنماط ضخمة ورائعة وملوّنة؛ ليجعل السيدة تشعر بنسيم الصيف.

الكساندر ماكوين Alexander Mcqueen





الفستان البليسيه هو النموذج الأكثر أنوثة ونعومة، يجب اختياره بأناقة للحصول على مظهر متحفظ وراقٍ خاصة إذا كان من درجات الألوان المحايدة، لا سيما الأسود، الذي تفضله جميع السيدات.

شابوران Chapurin



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