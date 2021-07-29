ماذا ارتدت الملكة رانيا العبد الله في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 10:48 مساءً - زارت الملكة رانيا العبد الله برفقة زوجها الملك الاردني عبد الله الثاني بن الحسين وابنهما الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الولايات المتحدة الأميركية ،ورافقت الملكة رانيا زوجها إلى واشنطن للقاء رسمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض .

6 إطلالات توجت لقاءاتها الرسمية واحتلت الملكة صفحات الصحف العالمية ومواقع التواصل نظراً لأناقتها الملفتة التي تحرص فيها على أن تكون سفيرة لمصممين عرب وعالمين، وذلك ضمن سياستها القاضية بتوحيد الحضارات وتقريب الأذواق ووجهات النظر معاً.

ما الإطلالات التي أسرت فيها الملكة رانيا العبد الله قلوب متابعيها؟

1- خلال زيارتها الرسمية الى البيت الأبيض ولقائها السيدة الأميركية الأولى د. جيل بايدن ارتدت الملكة رانيا فستاناً أحمر بأكمام طويلة وبطول ميدي يعود للمصمم اللبناني حسين بظاظا، وقد انتعلت حذاء ستيليتو كلاسيكي عالي. وفور انتهاء الزيارة علقت الملكة رانيا عبر انستغرام مثنية على دفء استقبال مضيفتها.

الصورة من حساب الملكة رانيا الرسمي على انستغرام

2- وتحضيراً للقائها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبير بورلا ارتدت الملكة بلوزة خضراء وسروالاً عادياً كلاسيكي القصة.

الصورة من حساب queenraniaoj.fc على انستغرام



3- كما بدلت ملابسها في اليوم نفسه وارتدت لمناسبة لقائها السيدة غريس نيلسون زوجة السيناتور السابق بيل نيلسون والرئيس الإداري لمجموعة نازا بلوزة حريرية باللون العاجي تتميز بياقة واسعة مقفولة من دار سيلين، ونسقت معها تنورة ضيقة متوسطة الطول بلون الفوشيا الحيوي من فالنتينو. وقد اثنت الملكة على اللقاء معبرة عن سعادتها بلقاء سيدات يلهمنها على النشاط والعطاء.

الصورة من حساب الملكة رانيا الرسمي على انستغرام

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4- وفي اليوم التالي تألقت الملكة رانيا ببلوزة بلون الياقوت الحريري الأخضر بياقة واسعة مقفولة من كريستوفر كاين ونسقت معها تنورة عاجية ضيقة متوسطة القصة من غابرييلا هيرست.

الصورة من حساب الملكة رانيا الرسمي على انستغرام

5- واستعداداً للقائها المتحدثة باسم البيت الأبيض نانسي بيلوزي ارتدت فستاناً أبيض من تصميم المبدعة الصربية المقيمة في لندن روكساندا في الكابيتول.

الصورة من حساب queenraniaoj.fc على انستغرام

6- وفي ختام جولتها الرسمية الى الولايات المتحدة الأميركية، ظهرت الملكة ضمن سلسلة لقاءات ببلوزة باللون الاحمر القاني مع سروال أسود كلاسيكي.

الصورة من حساب الملكة رانيا الرسمي على انستغرام

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