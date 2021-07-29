كل إللي تعيط بينادوها «أم قويق».. اعرف أصل التشبيه وحكايته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في كثير من الأحيان يتم تداول عدد من الألفاظ المختلفة، التي ارتبطت معنا بالتراث المصري، المملوء بالكثير من المصطلحات المختلفة، لو تم تجميعها في قاموس خاص بالمصطلحات المصرية الموجودة في تراثه، أكثر مما نتخيل، ولعل أبرزها مصطلح «أم قويق».

ويحرص مذيع الراديو الشهير أحمد يونس، من خلال برنامجه الذي يتم إذاعته على إذاعة «الراديو 9090»، على البحث عن أصل تلك المصطلحات العلمية والتراثية، لسردها في برنامجه، وخلال إحدى الحلقات، قام بسرد تفاصيل أصل مصطلح «أم قويق».

وبالرغم من عدم معرفة الكثيرين بأصل تلك الكلمة «أم قويق»، إلا أنه يتم تداولها على نطاق واسع بين الكثيرين، عندما يتم وصف أحد الأشخاص كثير الشكوى البكاء، ولكن تلك الكلمة لها أصل، ونوضح من خلال هذا التقرير التعريف بمن هي «أم قويق»، ذلك المصطلح الذي يتم تداوله على نطاق واسع، كالتالي:

من هي «أم قويق»؟ وما أصل ذلك المصطلح؟

تعد «أم قويق» نوعًا نادرًا من أنواع البومة، والتي تتميز بصغر حجمها، وتعرف بومة «أم قويق» بأنها تظهر في وقت متأخر من الليل فقط، ولديها صوت عواء يشبه صوت الذئاب، ما يجعل الكثيرين ينفرون منها ومن صوتها، كما تجعل الكثيرين في حالة تشاؤم منها بمجرد سماع صوتها.

ويتم تشبيه الأشخاص كثيري الشكوى الذين يبكون بشكل دائم ومستمر ببومة «أم قويق»، نظرا لكونها كثيرة العواء، بما يعطي إيحاء لسامعها بأنها تبكي، وبالرغم من شكل البومة اللطيف، إلا أنها ارتبطت في أذهان الكثيرين بحدوث شييء سييء.

وكان لـ «البومة» شأن عظيم لدى القدماء المصريين، إذ أنهم كانوا يحرصون على تقديسها، وكانوا يقومون بعمل التماثيل لها، وكانت ترمز إلى الكثير من الأشياء.