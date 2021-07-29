الامارات | ما علاقة اللاعبة الأردنية جوليانا الصادق بالليدي غاغا ؟ صور

شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاقة اللاعبة الأردنية جوليانا الصادق بالليدي غاغا ؟ صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غردت أحد متابعي ومحبي الليدي غاغا، على صفحتها على تويتر، بمدى الشبه بين بطلة التايكواندو المحترفة الأردنية "جوليانا الصادق" وبين الليدي غاغا، وقد كتبت في تعليقها " الليدي غاغا تشارك في الالومبياد و لا أحد يستطيع اقناعي بغير ذلك".

وقد انتشرت صورة بطلة التايكواندو المحترفة الأردنية "جوليانا الصادق" في الأولمبياد، ليتداولها معجبو "ليدي غاغا" ظناً منهم بأنها هي من تشارك بالأولمبياد في طوكيو، ليتضح لهم فيما بعد أنها لاعبة التايكواندو المحترفة الأردنية "جوليانا الصادق" والتي تبدي شبهاً واضحاً للمغنية الشهيرة.

وحسب موقع "رؤيا" الإخباري فقد تداولت مواقع اجنبية شهيرة من نيويوك بوست، مجلة بيبول، هافين بوست، التغريدة ونشرت صورة اللاعبة الأولمبية "جوليانا الصادق" مشيرة الى مدى الشبه بينها وبين الليدي غاغا، لتشهد تعليقات من قبل المتابعين مؤكدين على مدى الشبه الكبير بين الاعبة والليدي غاغا. ويذكر أن اللاعبة جوليانا الصادق قد خرجت من الدور الأول في منافسات التايكواندو ضمن أولمبياد طوكيو 2020 الحالي، وكانت جوليانا من حملة العلم الاردني في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news