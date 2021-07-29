داعية إسلامي: «لو علاقتك بزوجتك ليست جيدة.. شوف افتريت على مين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن كثيرين يلجأون إلى المشايخ من أجل حل المشكلات الزوجية، موضحًا: «لو علاقتك بزوجتك ليست جيدة شوف افتريت على مين، ممكن تكون افتريت على سائق مش عارف ياخد حقه، يبقى بأس زوجتك عليك شديد»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الخميس.

من جهته قال الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، إن أحد الصالحين قال: «إني لأرى أثر الذنب في خلق زوجتي ودابتي»، مشيرًا إلى أنه عندما يستغفر تعود الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف: «هذا الرجل وقع في الطريق وذهب إلى زوجته، لكنه سقط من على دابته وكُسرت قدماه، وبعدها طردته زوجته، فطلب منه أحد معارفه أن يفتش عن ذنوبه، فتذكر أنه فعل ذنبًا معينًا فتاب واستغفر وتاب إلى الله، فعادت الأمور إلى طبيعتها».

وتابع العزازي: «لما عادت الأمور إلى ما كانت عليه سأله صديقه عن الذي فعله، فقال إنه أصلح ما بينه وبين الله فأصلح له دابته وزوجته».

في سياق آخر، قال الداعية الإسلامي الشيخ هاني تمام، إن كل الفرائض التي فرضها الله على عباده تصب في مصلحة الأخلاق، لذا يجب أن تغير الفرائض من سلوكيات وأخلاق العبد، فالصلاة ليست مفروضة لذاتها، لكنها تستهدف تغيير سلوك الإنسان لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر: «لو عاوز أكون محمدي يبقى أقوّم خلقي، وأخلي أخلاقي كويسة كما كان حال النبي».