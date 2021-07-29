«نسمة» تطلب الطلاق: بدفعله 500 جنيه علشان يخرج معايا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تجمعهما قصة الحب التي حلمت بها، فكان زواجهما تقليديًا تنفيذا لرغبة والديها بضرورة الزواج، بعد أن وصل سنها لـ30 عامًا دون زواج، باحثين لها عن الاستقرار معتقدين أنه سيتحق مع العشرة بينهما.

لم يمر سوى شهر واحد على زواج «نسمة.ح»، حتى بدأت الخلافات مع زوجها الذي يعمل محاسبًا في أحد البنوك بسبب اتسامه بـ «البخل» الشديد كما وصفت في القضية التي أقامتها للطلاق بمحكمة إمبابة، حيث رفض زوجها الإنفاق عليها.

قرر الزوج تحميل الزوجة كافة مصروفات المنزل بالإضافة إلى متطلباتها الشخصية «كل حاجة كنت بجبها في البيت من فلوسي، مكنش بيصرف جنيه رغم أن مرتبه كبير، والحجة اللي كان دايما بيقولها بوفر مرتبي علشان لما نجيب أولاد».

وقفت الزوجة في حالة ذهول من حديث زوجها وأفعاله «استغربت كلامه وازاي بيفكر كده، وقتها سألت نفسي إزاي هكمل حياتي مع إنسان بخيل كده، وكنت لسه متجوزة جديد مكنش ينفع أطلب الطلاق».

نسمة: كان شرطه علشان يخرج معايا أدفع 500 جنيه

عاشت الزوجة في حيرة شديدة محاولة التأقلم مع صفات زوجها ولكن دون جدوى: «سنة بحاول اتعامل معاه بس وصلت لمرحلة صعبة، خصوصا بعد آخر خلاف بيننا طلب مني علشان يخرج معايا 500 جنيه».

تعاملت الزوجة مع طلب زوجها في البداية باستخفاف معتقدة أنها سخرية: «كنت فاكرة أن الكلام ده ضحك، وانه أكيد مش هيعمل كده لحد ما قاللي إنه بيتكلم جد وأن شرطه الوحيد علشان يخرج معايا ادفع 500 جنيه في كل مرة نخرج فيها».

شعرت الزوجة باستحالة الحياة مع زوجها بعد آخر خلاف بينهما، وعند طلب الطلاق رفض الزوج، حتى لجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى قضائية رقم 313 عام 2020، للتخلص من زوجها بعد تكرار أفعاله غير المنطقية.