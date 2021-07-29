بعد العثور على جثة شاب في مطروح.. 3 نصائح للحماية من الغرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بدء توافد المصيفين على الشواطئ بمختلف أنحاء الجمهورية هربا من الطقس الحار، يتعرض البعض لحالات الغرق، التي قد تودي بحياتهم في أحيان كثيرة، وهو ما تعرض له شاب عشريني، خلال الأيام القليلة الماضية بمنطقة «أبو لهو» التي تقع على بعد 35 كيلو متر غرب مدينة مرسى مطروح.

تفاصيل غرق الشاب

وكان غرق الشاب، مساء السبت الماضي، خلال السباحة في الشاطىء غير الممهد هو وثمانية آخرون من أصدقائه، ولم يتمكن المنقذون من العثور عليه بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الدوامات والرياح، وعدم استقرار حالة البحر خلال هذه الأيام.

نصائح لكيفية التعامل السريع عند التعرض للغرق

وفي هذا الصدد، يقدم «هن» مجموعة من النصائح، لتعليم المصيفين كيفية التعامل سريعا عند الشعور بالغرق، حسبما ذكر موقع «WIKIHOW».

يجب وضع اليدين على سطح الماء

يتم ذلك من خلال عدم تركهما في الأسفل أو رفعهما إلى الأعلى، إذ تقلل هذه الوضعية فرص الغرق.

استنشاق الأكسجين

يجب استنشاق كمية كافية من الأكسجين بالرئتين عند الشعور بالخطر، لاستغلالها في البقاء لمدة أطول تحت الماء، حتى الصعود للسطح مجددا.

تحريك القدمين

يجب تحريك القدمين سريعا لدفع الماء بضمهما سويا، وإبعادهما عن بعضهما للتقدم نحو السطح، وتحريك الرأس والكتفين عند الخروج تجنبا للسكتة الدماغية.

غواصون متطوعون يبحثون عن غريق شاطىء «أبو لهو» بمطروح

وكان نصار بحيري، أحد الغواصين المشاركين في البحث عن غريق شاطئ «أبو لهو»، كشف خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن عددًا من الغواصين شاركوا في البحث عنه، وتمكنوا من العثور على جثمان الشاب العشريني سعيد علي حسن في نفس المكان الذي غرق فيه عالقًا في الصخور، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.