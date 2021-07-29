الامارات | بعد غضب الجمهور من قائمة شروط حفلها السابق.. روبي تضع شرطاً واحداً لحفل العلمين !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غضب الجمهور من قائمة شروط حفلها السابق.. روبي تضع شرطاً واحداً لحفل العلمين ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفت الفنانة المصرية روبي بوضع شرط واحد فقط لحضور حفلها الغنائي الجديد ووهو شرط يخُص أعمار الحضور بالحفل الغنائي.

وتستعد روبي لإحياء حفلها الغنائي مع الفنان محمود العسيلي، والذي سيقام في 6 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة بمصر.

ونص الشرط الذي وضعه المنظمون لحفل روبي هذه المرة في مهرجان العلمين الصيفي ألا يقل سن الحضور بالحفل عن 15 عامًا، فيما ينطلق حفلها في الثامنة مساء.

وكانت شروط وضعتها الفنانة لحضور حفلها الغنائي الأخير في الساحل الشمالي، منذ أكثر من أسبوعين، تسبب في غضب وانتقادات من الجمهور. حيث شملت الشروط ألا يقل عمر الحضور عن 25 عاما، وأن يقتصر على الأشخاص المرتبطين فقط، مع ضرورة ارتداء ملابس بيضاء.

واشترطت الشركة المنظمة عدم ارتداء الـ"هوت شورت" أو الملابس الرياضية، كما أعلنت السماح بارتداء التربون (غطاء رأس للسيدات). وكان وضعها شرط دخول المرتديات لـ"التربون" زاد الوضع سوءا إذ وجدتها الكثيرات طريقة غير مباشرة لمنع دخول الفتيات والنساء المُحجبات.

وخرجت روبي للتوضيح عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلة: "مساء الخير.. في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب القواعد لم يقصد إن الدخول مسموح للتربونات فقط.. المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون باعتباره إنه حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالضبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع".

وأضافت: "لا يمكن منع أي محجبة من الدخول.. ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أغني وشكرًا".

وتستعد روبي لطرح أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، في 2 آب المقبل، وتحمل الأغنية اسم "أمك وأبوك"، وهي كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

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