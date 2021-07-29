ملابس من الجلد موضة ما قبل خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 07:35 مساءً - اغتنت مجموعات ما قبل خريف 2021 بالكثير من الأقمشة والخامات التي استخدمها المصمّمون لتقديم تصاميم أنيقة ومميّزة. ولعلّ أزياء الجلد كانت الحاضر الأبرز في هذا الموسم، خاصة أنه تم إقران الجلد مع أقمشة أخرى وقصّات عصرية بأسلوب مبتكر.



باسيك Bassike

باسيك Bassike



قدّمت علامة باسيك Bassike إطلالة جريئة من الجلد الأسود مؤلفة من سروال ضيّق بخصر عالي نسّقت معه قميصاً من القماش نفسه. هي إطلالة عملية وشابة يمكنك أن تختاري معها حذاء وحقيبة باللون الأسود إذا كنت تعشقين اطلالات المونوكروم أو بإمكانك أن تختاري إكسسوارات ذهبية أو بلون الهافان للمسة مشرقة.

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جوناثان سيمكاي Jonathan Simkhai

جوناثان سيمكاي Jonatha Simkhai



علامة جوناثان سيمكاي Jonathan Simkhai بدورها قدّمت جمبسوت مصنوعاً من الجلد باللون الأزرق الفاتح وبأرجل متوسّطة الطول. هو تصميم عصري ومميّز، اختاري معه حذاء من الجلد الكحلي وتألقي بأناقة في الخريف المقبل.



فيليب بلاين Philipp Plein

فيليب بلاين Philipp Plein



اختارت علامة فيليب بلاين Philipp Plein لوحة ألوان النيود الهادئة لتقدّم من خلالها هذه الإطلالة المؤلفة من سروال فضفاض من الجلد ذات الخصر العالي، وكنزة مصنوعة من الصوف ونسّقت مع الإطلالة حقيبة مزدوجة وحذاء من الساتان.

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بروينزا سكولر Proenza Schouler

بروينزا سكولر Proenza Schouler



إذا كنت تتمتعين بذوق فريد وجريء فإن هذه البدلة التي قدّمتها علامة بروينزا سكولر Proenza Schouler وهي مصنوعة من تنورة متوسطّة الطول وسترة فضافضة باللون البيج الفاتح ستمنحك الإطلالة التي ترغبين بها. نسّقي هذه البدلة مع إكسسوارات من الجلد الأسود لتتألقي بحضور رصين ولافت.



رالف لورين Ralph Lauren

رالف لورين Ralph Lauren



بأسلوب جريء ولافت قدّمت علامة رالف لورين Ralph Lauren قماش الجلد، حيث صمّمت سروال ليغينيغ مصنوع من جلد الثعبان ونسّقت معه توب من الصوف من دون أكمام مع حذاء صندل مسطّح.