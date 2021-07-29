كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 07:35 مساءً - صاحبات القوام النحيف دائماً ما يواجهن صعوبة عند اختيار أزيائهن، ولكن هذا لا يُعَدُّ أمراً صعباً كما تعتقد الكثيرات؛ فيمكن الحصول على قوام رائع بارتداء موديلات فساتين بعينها مع اختيار القماش المناسب باتباع بعض الحيل التي ستجعل الجميع يلتفت إليك، ولا يُظهر نحافتك بشكل مبتذل أو سيئ، فإليك أبرز النصائح مع خيارات مميزة من مدونات الموضة.

فساتين سواريه للنحيفات المحجبات



أميرة كرم بالفساتين المطرّزة

أميرة كرم بفستان لامع -الصورة من حسابها على الانستغرام





تُعتبر الفساتين المطرزة أو المكسوة بالترتر من الصيحات الرائجة بشكل كبير ضمن موضة فساتين 2021، وهي ستلفت الأنظار نحوك خاصة في المناسبات المهمة، وستُظهر قوامك بشكل ممتلئ أكثر مما أنت عليه، لذا اعتمدتها الموديل المصرية، أميرة كرم، بعدة أساليب؛ حيث تأنقت بفستان باللون البيج مصمم بأكمام منفوخة من الساتان البني، ومطرز بالزهور المختلفة بدرجات اللون البني، وظهرت بفستان ضيق تكسوه حبات الترتر الملونة مع قَصَّة منفوشة من القماش الأسود على شكل تنورة متصلة، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأسود، كما أطلت بفستان أزرق مطرز بالزهور بشكل الدانتيل مع أكمام منفوخة من قماش الشيفون الصيفي، وارتدَتْ فستاناً سكرياً مطرزاً بنقوش لامعة مع الريش الأبيض في الكتفين وذيل ناعم ومميز، لمظهر مناسب للعروس.

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منة السني بالفساتين المزينة باللمعة

منة السني بفستان منفوش للسهرة -الصورة من حسابها على الانستغرام



الفساتين اللامعة هي الخيار الأول لكل فتاة مُحِبَّة للفت الأنظار بمظهرها الجريء في المناسبات، لذا اعتمدت مدونة الموضة المصرية، منة السني، عدة خيارات؛ حيث نسقت فستاناً منفوشاً باللون أصفر ومزيناً بفصوص لامعة مع خيوط بيضاء في الكتفين، وأكملت اللوك بحجاب التوربان وحذاء بكعب أصفر، فيما اختارت فستاناً زهرياً ضيقاً مكسواً بالترتر اللامع ومزيناً بالريش في أطراف الأكمام مع حزام محدد للخصر وقماش من التول اللامع ليزيّن قَصَّة الفستان من الأسفل، وتألقت في اللوك الثالث بفستان أبيض ضيق مكسو باللمعة والشراشيب المنسدلة بأسلوب لافت مناسب لجميع الفتيات.

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مروة بفستان أحمر للنحيلات

مروة بفستان أحمر للنحيلات -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت الموديل المصرية مروة فستاناً مميزاً باللون الأحمر مصمماً بأكمام منفوخة ومموجة بأسلوب ناعم، مع قَصَّة ضيقة في الخصر وتنورة ناعمة وطويلة مصممة بذيل خفيف، لمنحك أناقة أنثوية لافتة مناسبة لمعظم المناسبات.

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نصائح لاختيار فساتين سواريه للنحيفات





تلعب الأقمشة دوراً كبيراً في تغيير شكل موديل الفستان، وحتى عند ارتدائه فهناك بعض الأقمشة لا تُظهر نحافة الجسم بشكل واضح، وننصحك باعتماد الكتان والحرير أو التل؛ لأنها لا تلتصق بالجسم، وبالتالي سوف تمنحك قواماً ممتلئاً أكثر مما أنت عليه، كما تُعتبر الفساتين ذات الأكمام المنفوخة من أكثر الموديلات التي يمكن أن تناسب الفتاة صاحبة القوام النحيف، فهي لن تُظهر شكل ذراعك بطريقة سيئة، بل سيجعلها ممتلئة أكثر، ونذكِّرك باعتماد الفساتين المنفوشة التي تمنح جميع الفتيات شكلاً ساحراً ولافتاً للأنظار، كما ستكون فكرة ارتداء فستان بليسيه منفوش رائعة ومناسبة لقوامك النحيف.

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