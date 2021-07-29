كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 07:35 مساءً - التجاعيد والخطوط الدقيقة أمر لا مفر منه مع التقدم في السن، وفي أحيان أخرى تؤدي عوامل عديدة الى الظهور المبكر لعلامات التقدم في السن على البشرة. لكن في الأحوال كافة، بالإمكان مكافحة هذه المشكلة باستخدام مكونات طبيعية، تستهلكين بعضها، وتطبقين البعض الآخر على البشرة مباشرة. وقد رصدنا لك في هذا المقال، 6 مكونات طبيعية تمتلك قدرة كبيرة على مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة.

6 مكونات طبيعية تكافح التجاعيد والخطوط الدقيقة

1- جل الألوفيرا

الألوفيرا لمكافحة التجاعيد



أكدت دراسات عديدة أن لجل الألوفيرا خصائص عديدة تساعد في تقليل ظهور التجاعيد ومكافحة علامات التقدم في السن على البشرة، من خلال تعزيز عملية إنتاج الكولاجين ومد البشرة بالترطيب اللازم. بالتالي، فإن تطبيق جل الألوفيرا على بشرة الوجه بشكل منتظم، يعمل على التخفيف من تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة حول الفم والعين.

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2- بياض البيض

بياض البيض لتأخير الخطوط الدقيقة



في إحدى الدراسات، أدى استخدام بياض البيض الى انخفاض كبير في عمق التجاعيد، وزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، فضلاً عن تعزيز مرونة البشرة وجعلها أكثر نعومة ومشدودة. لكن على النساء اللواتي لديهن حساسية على البيض، تجنّب استخدامه على بشرتهن.



3- زيت الزيتون

زيت الزيتون إكسير الشباب



تشير الأبحاث الى أن استهلاك زيت الزيتون يحمي البشرة من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، نظراً الى احتوائه على مركبات تزيد من مستويات الكولاجين في الجلد. وفي دراسة أُجريت عام 2001، تبين أن النساء اللواتي اتبعن نظاماً غذائياً غنياً بزيت الزيتون، كنّ أقل عرضة للتجاعيد من النساء اللواتي اتبعن غذائياً غنياً باللحوم والألبان والزبدة.

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4- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر لتأخير ظهور التجاعيد



واظبي يومياً، على استهلاك كوبين من الشاي الأخضر خلال أوقات النهار، فهو يمتلك قدرة كبيرة على منح البشرة بريقا طبيعياً وتوهجاً لا مثيل له، إضافة الى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يحافظ على شباب البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد.



5- الكركم

الكركم لتحسين مظهر البشرة



منذ زمن، درج استخدام الكركم في تحسين مظهر البشرة وإعادة الشباب إليها. يكفي أن تمزجي الكركم مع العسل وحليب اللوز وتدلكي بالخليط بشرة وجهك يومياً، مما يحافظ على بشرتك شابة ومشرقة وخالية من التجاعيد.

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6- النعناع الأخضر

للنعناع الأخضر خصائص مفيدة للبشرة



تحتوي أوراق النعناع على العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، لذلك استفيدي من هذه الخصائص لتحافظي على شباب بشرتك، بحيث تقومين بطحن أوراق النعناع الخضراء وتضعينها على بشرة وجهك لمدة ساعة يومياً، أو في شكل دوري.



أبرز الأسباب التي تؤدي الى ظهور التجاعيد

التقدم في السن والشمس أبرز أسباب ظهور التجاعيد



العمر هو السبب الأول لظهور التجاعيد، فمع التقدم في السن يصبح الجلد أضعف وأقل ترطيباً، مما يؤدي الى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. أما الأسباب الأخرى للتجاعيد، فيأتي في مقدمها التعرض للأشعة فوق البنفسجية، يليه التدخين، ثم التحديق والعبوس، وعدم ترطيب البشرة بشكل كاف.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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