كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 07:35 مساءً - تحرص المتسابقة اللبنانية وملكة جمال أستراليا لعام 2021، جيسيكا قهواتي، على التنوع في أسلوب إطلالاتها بما يواكب خطوط الموضة، وعلى الرغم من ذلك فهي تلجأ لتسريحات الشعر والقصات الكلاسيكية المتعارف عليها بأسلوب عصري يليق بملامح وجهها وإطلالاتها المختلفة، لذا نرصد لكُنَّ من وحي أحدث إطلالاتها عدة أفكار يمكنكن اعتمادها لجمالكن.



تسريحات شعر من جيسيكا قهواتي:



جيسيكا قهواتي بالشعر نصف المرفوع

جيسيكا قهواتي بالشعر نصف المرفوع -الصورة من حسابها على الانستغرام



اكتسحت تسريحة الشعر نصف المرفوع خطوط الموضة بكونها خياراً عصرياً مناسباً للمرأة الأنثوية مُحِبَّة المظهر المتجدد والحيوي، ومنه تزينت جيسيكا قهواتي بتسريحة الشعر المنسدل والطويل باللون الأسود، ورفعته من الأعلى بأسلوب بسيط ويومي لخيار لافت مناسب لمختلف الإطلالات. وتجملت في الخيار الثاني بتسريحة الويفي للشعر، ورفعته بأسلوب الكعكة لأناقة أنثوية.

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جيسيكا قهواتي بتسريحة الريترو

جيسيكا قهواتي بتسريحة الريترو -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ تسريحة الريترو من أجمل التسريحات الكلاسيكية وأكثرها انتشاراً في عالم الجمال، لذا تألقت جيسيكا قهواتي بهذه التسريحة في إحدى إطلالاتها للسهرة بأسلوب لافت منسدل على الجانبين، مع غرة جانبية مميزة أضفت عليها أناقة بارزة لملامحها.

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تسريحة الويفي بأسلوب جيسيكا قهواتي

تسريحة الويفي بأسلوب جيسيكا قهواتي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعتبر تسريحة الشعر الويفي العريض للشعر الطويل من التسريحات الأنثوية واللافتة المناسبة لمختلف الإطلالات والمناسبات، لذا اعتمدته جيسيكا قهواتي بعدة أساليب، منها المنسدل للخلف وعلى أحد الكتفين لمظهر مناسب للسهرة وإطلالات السجادة الحمراء، وفي إطلالة يومية عصرية تزينت بالويفي العريض المنسدل على الكتفين مع الغرة الطويلة المرفوعة.

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الشعر المجعد من جيسيكا قهواتي

الشعر المجعد من جيسيكا قهواتي -الصورة من حسابها على الانستغرام



الشعر المجعد هو ذلك الشعر المموّج بصورة طبيعية تليق بإطلالات الصيف المختلفة، فإن كنتِ تريدين اعتمادها بأسلوب جيسيكا قهواتي، فصففي شعرك بأسلوب مبلل وكثيف مع التجعيد العصري لخيار يومي مناسب لإطلالاتك اليومية المختلفة.

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جيسيكا قهواتي بذيل الحصان المرتفع

جيسيكا قهواتي بذيل الحصان المرتفع -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد الكثيرات من النساء على تسريحة ذيل الحصان بكونها خياراً يومياً بسيطاً ومريحاً ومناسباً لمختلف الإطلالات، ومنه صففت جيسيكا قهواتي شعرها بأسلوب مجعد ويفي مرفوع لخيار يليق بإطلالاتك اليومية المختلفة.

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جيسيكا قهواتي بالكعكة المتقنة

جيسيكا قهواتي بالكعكة المتقنة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تميل جيسيكا قهواتي لتسريحات الكعكة المتقنة في مختلف إطلالاتها لمظهر عصري مناسب لمختلف الإطلالات، وفي المناسبات تفضِّل الكعكة المرتفعة مع الخصل الجانبية الناعمة، وفي الإطلالات الرسمية تميل للكعكة المتقنة لتناسب مظهرها اليومي.

لطالما تألقت جيسيكا قهواتي بشعرها الكثيف والحيوي، فهي لا تُقدم على الكثير من الخطوات الجريئة في غير طول أو لون شعرها، ولكنها تستطيع بذكاء الظهور أمام الكاميرات بتسريحات مبتكرة وعصرية تناسب إطلالاتها المختلفة.

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