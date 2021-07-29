ظهرت على أجسام السباحين في أولمبياد طوكيو 2020.. كل ما تريد معرفته عن الحجامة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهرت علامات وبقع غريبة، على بعض أجساد عدد من الرياضيين الذين يشاركون في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو 2020، اكتشف فيما بعد أنهم خضعوا لـ«الحجامة»، وفق«سكاي نيوز».

التساؤلات التي شهدتها قصة الرياضيين، أظهرت أنها ليست المرة الأولى التي يتواجد بها الرياضيين بتلك البقع الغريبة، فقد سبق وأن ظهرت على ظهر السباح الياباني« أكيرا نامبا وكايل تشالمرز من أستراليا»، في دورات سابقة من الأولمبياد، كام شُهدت على ظهر الحاصل على الميدالية الذهبية، الأمريكي مايكل فيليب، عام 2016.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، معلومات عن الحجامة وأسرارها واستخداماتها، وفق«مايو كلينيك».

- تعد الحجامة وسيلة يلجأ إليها البعض كنوع من العلاجات البسيطة إذ يتم فيها وضع سائل قابل للاشتعال داخل كأس زجاجي، ومن ثم توضع مباشرةً على موضع ومنطقة الألم في الجسم.

- يعمل السائل على التصاق الكأس بالجلد، نتيجة شفطه، ما يؤدي إلى تجمع دموى في تلك المنطقة.

- عقب شفط الجلد، تستخدم آلة حادة لإحداث قطع صغير في الجلد.

أضرار الحجامة

أعلن المركز البريطاني للعلاج بالوخز، أنه يمكن الإصابة بحروق طفيفة في حالات نارية، نتيحة سخونة الكوب المستخدم لعمل الحجامة.

- الشعور بالدوار الخفيف.

- التعرق أو الغثيان.

- صداع.

- ألم بسيط في أماكن الحجامة.

- الإصابة بالأمراض المنقولة بالدم، مثل التهاب الكبد ب والتهاب الكبد ج إذا تلوثت الأكواب والمعدات بالدم ولم يتم تعقيمها بشكل صحيح بين المرضى.

فوائد الحجامة

يلجأ البعض لاستخدام الحجامة، كونها لها فوائد عديدة للجسم، ومن بينها:

- تساعد الحجامة على تنشيط الدورة الدموية في مناطق الألم.

- سحب الشوائب والسموم التي توجد بالدم إلى سطح الجلد.

- من أهم فوائد الحجامة أنها تعمل على استرخاء الأنسجة وتحسين الخلايا.

- تعمل الحجامة تخفيف الألم واسترخاء العضلات