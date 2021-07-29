طبيب نفسي: معدلات قتل الرجال للسيدات تعادل 4 أضعاف جرائم المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن الاضطرابات الشخصية لا تعفي الجاني من المحاكمة، وذلك حسب درجتها، والقاضي يقوم بتقييم الحالة، لافتًا إلى أن معدلات قتل الرجال للسيدات تعادل 4 أضعاف قتل السيدات للرجال، ولكن هذه النسبة بدأت تتغير، ومنحنى قتل السيدات للرجال يتصاعد، حيث يبدو أنه حدث تغيير في التركيبة النفسية للمرأة.

وأضاف «المهدي»، خلال لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، اليوم الخميس، أن قتل الأب والأم لأطفالهم يستدعي عرضهم على طبيب نفسي، لأنه ليس من المتوقع أن يقتل الأبوين أطفالهما.

وأشار إلى أنه في حالات قتل الزوج لزوجته أو العكس، ليس بالضرورة أن الجاني فيهم مريض نفسي، ولكن وجدوا أن 80% من الأزواج الذين قتلوا زوجاتهم كانوا يعانون من اضطرابات ما، بعضهم كانت اضطرابات نفسية أو شخصية أو تعاطي مخدرات.

ولفت إلى أن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي في كل الأوقات تجعل الشخص ليس قادرا على ضبط تصرفاته، مشيرًا إلى أن العلاقة الوثيقة مع الله تجعلنا نسيطر على تصرفاتنا وأفعالنا، وقلة النوم والاضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات والضغوط المتعددة تجعل الشخص على حافة العنف، وقد يرتكب شخص عادي جريمة غير متوقعة.

وأوضح أن الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، أن هناك إحصائية جديدة أفادت أن 58% من حالات العنف بالحياة تحدث داخل المنزل.