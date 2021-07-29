تطور جديد في اتهام مدير بالتحرش بالمعلمات في مدرسة بالشرقية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة شهدتها واقعة تحرش مدير بمجموعة من المدرسات في إحدى المدارس الفنية التجارية بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، بعد مرور 30 يوما، من زعم إحدى المدرسات، بتحرش مديرها «أ.م.ا» بزميلاتها في العمل، واتهمنه بارتكاب العديد من وقائع التحرش اللفظي والبصري، وتنمره على ما يقرب من 20 مُعلمة وأكثر في المكان ذاته على حد وصفهن في شكواهن.

مذكرة جماعية واستبعاد من العمل

وخلال تصريحات خاصة لـ«هن»، كشفت إحدى المدرسات، عن أنه جرى استبعاد المدير المتهم بالتحرش من قبل الشؤون القانونية بالمديرية التعليمية بالمنطقة، لحين انتهاء التحقيقات.

وتابعت موضحة، «تم أيضا تحرير مذكرة جماعية من قبل 75 مُعلمة بالمدرسة من بين 120 مُعلمة، وذلك للمطالبة بإبعاد المدير المتهم عن العمل بإدارة المكان سالف الذكر».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 29 من الشهر الماضي، بعدما كشفت إحدى المعلمات بالمدرسة، تفاصيل محاولات التحرش اللائي تعرضن إليها على يد المدير المسؤول، خلال تصريحاتها لـ«هن»، قائلة: «المدير ده جه استلم الشغل في المدرسة من سنة واحدة بالظبط، وأول ما جه كان متبع أسلوب الزعيق والصوت العالي دايما وكان ماشي بمبدأ أنا أعمل اللي أنا عايزه، لحد ما أسلوبه اتغير فجأة، وبدأنا نلاحظ عليه نظراته غير المحترمة لأي سيدة أو مُعلمة في المكان، بيبص بنظرات غير لائقة وكلها تحرش بصري».

تحرش جنسي وأفعال غير لائقة

تقول إن أفعال المدير لم تتوقف إلى حد نظراته الخادشة للحياء فقط، بل تطورت الأمور حتى وصلت إلى ارتكابه لأفعال منافية للآداب أمام أعين المدرسات، داخل وخارج الفصول الدراسية، «لاقنياه كذا مرة بيخرج من دورة المياه بشكل غير مقبول وغير لائق، وبيقعد بنفس المنظر وسط المدرسات، وده أتكرر أكثر من مرة قدام أكتر من مُدرسة».