رفضت إقامة علاقة فدفعت الثمن.. معلومات عن الراقصة الأجنبية قتيلة التجمع الخامس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل جديدة مثيرة كشفتها جهات التحقيقات في واقعة مقتل راقصة بمنطقة التجمع الخامس، أدلى بها القاتل خلال اعترافاته أمام النيابة، قائلا إنه تعرف على المجني عليها من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشأت بينهما علاقة حميمية على الإنترنت، حيث تكررت أربع مرات، متابعا: «كانت بتاخد مني 5 آلاف جنيه في كل مرة، ولما طلبت منها إننا نتقابل كانت بتتهرب، فطلبت منها ترجع فلوسي فرفضت».

ولفت المتهم إلى أنه نجح في استدراج الراقصة، بعد أن أوهمها بضرورة حضورها لمقابلته في القاهرة الجديدة، للاتفاق على حفل خطبة، وعندما وصلت إلى العقار «مسرح الجريمة لاحقا»، حاول الاعتداء عليها جنسيًا، لكنها قاومته وحاولت الهروب فخنقها حتى الموت.

تمثيل الجريمة

وخلال التحقيقات أضاف المتهم، أنه بعد أن قام بتمثيل جريمته، أنه تخلص من الراقصة داخل عقار خالٍ من السكان في التجمع الخامس، وأنه دخل العقارات مرات سابقة لمحاولة استئجار شقة، ثم سحب جثمانها أمام المصعد وتركها وبجوارها حقيبة يد وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات، وتمكن من الهرب إلى منزله في السويس، ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

معلومات عن الراقصة المجني عليها

ويقدم «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الراقصة المجني عليها، وفقا لما كشفته جهات التحقيقات.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- تحمل جنسية إحدى دول شرق آسيا.

- نطاق عملها بالفنادق العائمة في منطقتي قصر النيل والعجوزة.

- تعرفت على قاتلها منذ أسابيع ونشات بينهما علاقة حميمية من خلال الإنترنت مقابل حصولها على مبالغ مادية.

- رفضت معاشرة المتهم قبل قتلها.

- استدرجها المتهم بحجة الاتفاق على حفل خطبة، ومن ثم حاول الاعتداء الجنسي عليها.

- عند فحص جثمانها تبين أن لا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، وخلو جثتها من وجود طعنات أو كدمات أو جروح تشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.