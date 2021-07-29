إطلالات اليوم: هيفاء وهبي متألقة.. وميرهان حسين أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هيفاء وهبي:

طلت الفنانة هيفاء وهبي بجامبسوت باللون الذهبي، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- كارولين عزمي:

وارتدت الفنانة كارولين عزمي فستان باللون الأزرق، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وأسورة، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ميرهان حسين:

كما ظهرت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- هدى الأتربي:

وتألقت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللونين البني والأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- ريهام أمين:

أيضا ارتدت الفنانة ريهام أمين تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.