«إيه المنظر الغريب ده».. قميص كريم فهمي يعرضه لموقف محرج (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

انتقادات عديدة تعرض لها الفنان كريم فهمي، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشره مجموعة من الصور التي ظهر خلالها برفقة زوجته ومجموعة من أصدقائه، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

إطلالة كريم فهمي

وخلال الصور، ظهر «فهمي» مرتديا قميصا وبنطالا باللون الأبيض، إذ حرص على فتح أزرار القميص بشكل كبير وملفت، وهو ما عرضه لانتقادات من قبل بعض متابعيه.

وجاء من بين التعليقات، «على أساس ستايل وأناقه كدا؟، للأسف منظر القميص غريب وغير مريح للعين، أناقة الرجل مش ببنطلون مشقق، الرجل أناقته وهيبته باختيار لبس يناسب عمره ومكانته الاجتماعية»، «مالك يا كريم ما تقلع القميص أحسن، فاتحه على الآخر ليه كده؟».

من جزر المالديف.. كريم فهمي يوجه نصيحة للمقبلين على شهر العسل

ومنذ أسابيع، شارك الفنان كريم فهمي، متابعي حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، بعدة صور رومانسية تجمعه بزوجته، خلال قضائهما العطلة الصيفية في المالديف.

وكانت أظهرت الصور «كريم» بإطلالة كاجوال، وزوجته بفستان أبيض مفتوح، وبسيط غير متكلف، وهم يستمتعان بالطبيعة في أجواء رومانسية.

وخلال الصور وجه كريم فهمي، رسالة إلى زوجته في تعليقه على الصور، قائلا: «استكشف العالم معك»، قبل أن يقدم نصحية لمتابعيه: «أرشح جزر المالديف لمن يقضون شهر العسل والعائلات، إنه أفضل ملاذ لإنعاش عقلك».

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وفي فبراير الماضي، وجه الفنان كريم فهمي، تهنئة لزوجته «دانيا»، بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ونشر مجموعة من الصور من حفل عيد ميلاد زوجته، ووجه لها رسالة قائلا: «كل سنة وإنتي مستحملاني أنا وبناتي، كل سنة وإنتي رمانة ميزان حياتنا، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي».