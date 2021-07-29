الامارات | هندية توثق انتحارها بصورة سيلفي

شكرا لقرائتكم خبر عن هندية توثق انتحارها بصورة سيلفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يوليو 2021

وثقت شابة هندية (26 عاما)، انتحارها بصورة سليفي مع بندقة صيد وجدت قريبا من جثتها. وقامت الشابة بإطلاق النار على نفسها في منزل زوجها، تاركة على هاتفها الجوال صورة سيلفي، بنفس البندقية التي قتلت نفسها بها.

وقعت الحادثة المأساوية في ولاية (أوتار براديش)، وقالت صحيفة

(The Times of India )، الهندية إن الفتاة تزوجت في مايو الماضي، ولكن في لحظة مصيرية أطلقت رصاصة في الطابق الثاني للمنزل. واندفع أفراد الأسرة إلى الطابق العلوي. فرأوا، راديكا، مصابة بعيار ناري. وكان بجانبها بندقية صيد ذات ماسورة واحدة وهاتف بكاميرا قيد التشغيل، حيث عثر على صورة سيلفي مع البندقية.

ونقلت المرأة إلى المستشفى حيث فشل الأطباء في إنقاذها وبدأ رجال الشرطة المحلية في التحقيق بملابسات الحادث.

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